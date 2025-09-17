«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел

16 сентября на дорогах Липецкой области пострадали три человека.



Утром в Усмани на улице Ленина столкнулись автомобили «Дэу Нексия» с 65-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2115» с 20-летним водителем. После столкновения «ВАЗ» врезался в дерево. В аварии получил травмы водитель «ВАЗа», после оказания помощи он был отпущен.В Липецке на проспекте Победы столкнулись «Ниссан» под управлением 71-летнего водителя и электросамокат с 16-летней девушкой. Самоктчица получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.В Ельце улице Радиотехнической 21-летний водитель «ВАЗ-2110» сбил 50-летнюю женщину, ее госпитализировали.