сегодня, 10:19
«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел
16 сентября на дорогах Липецкой области пострадали три человека.
В Липецке на проспекте Победы столкнулись «Ниссан» под управлением 71-летнего водителя и электросамокат с 16-летней девушкой. Самоктчица получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
В Ельце улице Радиотехнической 21-летний водитель «ВАЗ-2110» сбил 50-летнюю женщину, ее госпитализировали.
