На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

17 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а. 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова, №№ 4, 8а, 17 по улице Краснознаменной, №№ 7, 8, 9, 10 по улице Молодежной, № 17 по улице 6-й Гвардейской дивизии, № 3а по улице Кондарева, в частном секторе улиц Пролетарской, Калинина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 в переулке Парковом, №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, обесточат улицы Ковалева, Зеленую, Взлетную, Маргелова, переулок Моторный, садоводческое товарищество «Строитель».