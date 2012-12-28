Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
«Произошёл возмутительный акт вандализма»
Общество
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
Антициклон не пускает в Липецкую область дожди
Общество
Читать все
46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей
Происшествия
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
Экономика
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения
Происшествия
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
В Данковском районе со свалками боролись только на бумаге
Происшествия
Читать все
Общество
607
сегодня, 16:00
1

На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

17 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители десяти улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а. 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова, №№ 4, 8а, 17 по улице Краснознаменной, №№ 7, 8, 9, 10 по улице Молодежной, № 17 по улице 6-й Гвардейской дивизии, № 3а по улице Кондарева, в частном секторе улиц Пролетарской, Калинина. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 в переулке Парковом, №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, обесточат улицы Ковалева, Зеленую, Взлетную, Маргелова, переулок Моторный, садоводческое товарищество «Строитель». 

отключения
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
человек
48 минут назад
все, выборы кончились.........
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить