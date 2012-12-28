Липчане тратят почти 4 месяца на поиск работы

Липецкая область оказалась на 34 месте в рейтинге по уровню безработицы.



В рейтинге РИА Новости по уровню безработицы в регионах России во втором квартале 2025 года Липецкая области заняла 34-е место. Уровень безработицы в области составил 1,8%, говорится По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель уменьшился на 0,2 процентных пункта. Во втором квартале текущего года среднее время поиска работы в Липецкой области составляло 3,8 месяца.Строчкой выше, на 33 месте в рейтинге оказалась Белгородская область — при одинаковом показателе безработицы на поиск нового места работы ее жители тратят 3,6 месяца. Среди других регионов Черноземья выше Липецкой в рейтинге оказались Тамбовская область с уровнем безработицы 1,4% (12 место) и Курская область (1,5%, 14 место). Воронежская область расположилась на 51 месте, уровень безработицы там составил 2%.В целом по России уровень безработицы составил 2,2% (-0,4 процентных пункта). На поиск работы во втором квартале 2025 года россияне в среднем затрачивали 5,2 месяца. Рейтинг регионов России по уровню минимальной безработицы во втором квартале 2025 года возглавили Москва и Ханты-Мансийский автономный округ – показатели в них составили соответственно 0,8% и 1%. Замыкают список Ингушетия (26%) и Дагестан (10,9%).