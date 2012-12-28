Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Уж скоро срок, квитанции всё нет: как оплатить налог, если не пришло уведомление
Общество
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В небе над регионом не только беспилотники, но и бабочки
Общество
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Читать все
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Дети на рынке играли в…
Происшествия
В тройном столкновении пострадала женщина
Происшествия
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
У 40-летнего грязинца нашли полкилограмма конопли
Происшествия
Читать все
Происшествия
448
48 минут назад
2

В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы

У нарушителей изъяли 265 незаконно выловленных карпов.

В Усманском районе у села Октябрьское в границах природного заказника регионального значения «Колодецкий» задержаны браконьеры, у которых изъяли с 209 килограммов рыбы. Об этом сообщает управление по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

«Задержаны трое граждан, которые незаконно ловили рыбу на особо охраняемой природной территории. У нарушителей изъяли 265 незаконно выловленных особей карпа, автомобиль и резиновую лодку», — отметили в Охотнадзоре.

yEcO8yFDatrm7rbmtWzwTnPBKtfwMmHSIMCjFe-XWeCCmK726DcdCTI5yGbq1Bne5VUArEHDUD0WbxZRRQQrb9HR.jpg

ryj0-Bibz3ZEkGrvi-YWFgaSaslMBvCcGNyIC8huQG10RW5ZUiu1YzmioO2DPrdciPanlm-a0m8PpjHlZZiqPq2W.jpg

ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и рассчитывается размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
рыбалка
браконьерство
0
2
2
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вопрос?
14 минут назад
Рыбу теперь выбросят? Даже в слуподдержку не отдадут?
Ответить
Александр Н.
19 минут назад
Попали конкретно, могут и автомобиль забрать.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить