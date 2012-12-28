В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы

У нарушителей изъяли 265 незаконно выловленных карпов.

В Усманском районе у села Октябрьское в границах природного заказника регионального значения «Колодецкий» задержаны браконьеры, у которых изъяли с 209 килограммов рыбы. Об этом сообщает управление по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.«Задержаны трое граждан, которые незаконно ловили рыбу на особо охраняемой природной территории. У нарушителей изъяли 265 незаконно выловленных особей карпа, автомобиль и резиновую лодку», — отметили в Охотнадзоре.ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и рассчитывается размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.