Происшествия
48 минут назад
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
У нарушителей изъяли 265 незаконно выловленных карпов.
«Задержаны трое граждан, которые незаконно ловили рыбу на особо охраняемой природной территории. У нарушителей изъяли 265 незаконно выловленных особей карпа, автомобиль и резиновую лодку», — отметили в Охотнадзоре.
ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и рассчитывается размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
