сегодня, 16:47
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Он взял 71 000 рублей и не погашал задолженность.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин взял кредит в 71 000 рублей, но вовремя по нему не платил. Ещё 12 января 2007 года банк выставил ельчанину заключительное требование оплатить задолженность. Но и оно было проигнорировано.
Прошло уже 18 лет и до сих пор задолженность по кредиту не погашена. Банк попытался взыскать деньги через суд, но безуспешно: срок исковой давности был пропущен.
