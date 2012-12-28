Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку

Он взял 71 000 рублей и не погашал задолженность.

Елецкий городской суд рассмотрел иск АО «Банк Русский Стандарт» к местному жителю о взыскании задолженности по кредиту.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин взял кредит в 71 000 рублей, но вовремя по нему не платил. Ещё 12 января 2007 года банк выставил ельчанину заключительное требование оплатить задолженность. Но и оно было проигнорировано.Прошло уже 18 лет и до сих пор задолженность по кредиту не погашена. Банк попытался взыскать деньги через суд, но безуспешно: срок исковой давности был пропущен.