Происшествия
384
сегодня, 09:33
42-летний усманец обчистил счёт московской студентки и пырнул ножом липчанина
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
«По данным следствия, 20 января прошлого года обвиняемый в районе торгового центра «Павелецкая плаза» на Павелецкой Площади в Москве нашел банковскую карту, которую потеряла 20-летняя студентка, и в течение 10 минут расплачивался ей за табачную продукцию, cовершив 10 покупок более чем на 4600 рублей. А 15 сентября прошлого года на улице Краснознамённой в Липецке он подрался с ранее незнакомым ему мужчиной, нанеся ему удар складным ножом в живот. Здоровью мужчины был нанесён тяжкий вред», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
На время следствия усманец был арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
