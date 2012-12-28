Мошенники написали ельчанке от имени родственницы и предложили помочь в оформлении материальной помощи инвалидам
10 минут назад
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
В том числе четверо детей.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, пострадавшие получили отравления легкой и средней степени тяжести. А причиной отравлений стало употребление в пищу условно-съедобных грибов — таких, как толкачики, грузди, опята, рядовки, зеленушки, сыроежки.
Липчанам напоминают основные правила профилактики отравлений грибами. Собирайте только известные грибы. Никогда не берите грибы, в съедобности которых вы сомневаетесь. Опасные ядовитые грибы часто маскируются под съедобные. Откажитесь от сбора старых, переросших и червивых грибов. В них накапливаются токсичные продукты разложения.
Не собирайте грибы в черте города, рядом с автомобильными трассами, промышленными объектами. Грибы интенсивно накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества из почвы и воздуха.
Не покупайте грибы в несанкционированных местах торговли (с рук, на стихийных рынках вдоль дорог). Покупайте грибы только в установленных местах торговли (магазины, рынки), где продукция проходит обязательный ветеринарный контроль.
Уделите особое внимание кулинарной обработке. Многие условно-съедобные грибы (грузди, волнушки и другие) перед приготовлением необходимо длительно вымачивать и отваривать.
Исключите грибы из рациона детей, пожилых людей, а также лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Детский организм особенно чувствителен к грибным токсинам.
