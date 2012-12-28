Мошенники написали ельчанке от имени родственницы и предложили помочь в оформлении материальной помощи инвалидам

На имя женщины была оформлена кредитная карта на 255 000 рублей, из которых 15 000 мошенники уже успели обналичить.

Жительницу Елецкого района обманули под предлогом оформления социальных выплат.Как сообщает ОМВД России по Елецкому району, женщине получила в мессенджере сообщение от имени живущей в Воронеже родственницы. Та рассказала о возможности оформления дополнительной материальной помощи инвалидам.Предложение показалось интересным и, считая, что общается с родственницей, ельчанка выполнила все указания, в том числе передала данные банковской карты системы «Мир», а также поступающие в SMS-сообщениях коды.В финале общения поступило требование: при звонке с номера «900» давать положительные ответы на все задаваемые вопросы. В этот момент женщина заподозрила неладное, позвонила на «горячую линию» банка, и поняла, что стала жертвой мошенников.Полицейские установили, что на имя женщины была оформлена кредитная карта на 255 000 рублей, из которых 15 000 мошенники уже успели обналичить.Но благодаря своевременной реакции ельчанки и вмешательству полиции все остальные запросы на проведение денежных операций по ее счетам были заблокированы.По этому факту ОМВД России по Елецкому району проводит проверку.