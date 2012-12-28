Все новости
Общество
790
сегодня, 13:40
3

Ура, дистанционка: из-за выборов большинство липецких школьников будут учиться из дома

Но не все. Например, уроки не отменены в корпусе «Циолковский» многопрофильного лицея.

В администрации Липецка рассказали GOROD48 об организации обучения в липецких школах 12 и 15 сентября. Изменения связаны с предстоящими выборами, которые пройдут с 12 по 14 сентября.

В каждой школе — свои правила. 12 сентября электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий вводится в гимназии №1, школах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, лицее №44, школах №№46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 63, гимназиях №64 и №69, школах №№ 65, 66, 68, 70, 72, 77, корпусе «Неделин» многопрофильного лицея.

В школах №34 и №26 начальные классы учатся в обычном режиме, старшая школа — дистанционно.

12 сентября в школах №№2, 31 — День здоровья. В школах №№35, 45 — День самообразования.

12 сентября очное обучение в школе №58, корпусе «Циолковский» многопрофильного лицея, первой смене школы очной, очно-заочной, заочной форм обучения №2, начальных классах школ №26 и №34.

15 сентября в школах №№4, 7, 17, 38 с 1-го по 4-й класс учатся очно, остальные — дистанционно.

В школе №18 — наоборот: 15 сентября начальная школа на дистанционке, все остальные учатся очно.

15 сентября первая смена школ №№20, 30 и школы очной, очно-заочной, заочной форм обучения №2 — на дистанционке, вторая смена учится очно.

В школе №34 начальная школа учится в обычном режиме, первая смена старшей школы — на дистанционке, вторая смена — в обычном режиме.

15 сентября День здоровья объявлен в школе №24.

15 сентября в школе №62, гимназии №64, лицее №66, корпусе «Неделин» многопрофильного лицея — дистанционка во всех классах.

15 сентября ученики закрытой на капремонт школы №72, переведённые в школы №17, 45, 64 учатся очно, в школу №71 — на дистанционке.

Остальные школы 15 сентября учатся очно. Подробнее о работе школ в эти дни можно узнать здесь
3

Комментарии (3)

гость я
37 минут назад
Нечему тут радоваться. Дети должны получать знания в стенах школы от учителей.
Надя
52 минуты назад
Выходные могли сделать в радость школьникам.
Р
55 минут назад
Достали со своими выборами в школах . То дети не учатся, воды нет, то уроков нет так так нет учителей по предмету
