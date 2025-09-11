Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
Внедрение искусственного интеллекта может принести банкам РФ до 1,9 трлн рублей прибыли
На сегодняшний день банки внедряют ИИ не в основные процессы деятельности, а, например, в службе клиентской поддержки.
Уточняется, что максимальный эффект возможен при комплексной ИИ-трансформации банковского бизнеса, говорится в их исследовании о применении генеративного ИИ в банкинге. При точечном внедрении ИИ-решений в отдельные операции и функции потенциальный эффект «Рексофт» оценивает в 385 млрд рублей, — пишут «Ведомости».
Эксперименты и внедрение генеративных моделей, как правило, начали проводиться в безопасных сценариях. Наиболее распространенные из них - различные «копилоты» для сотрудников банков, которые способны суммаризировать общение с клиентами и предоставлять подсказки или готовые ответы.
Внедрение такого внутреннего помощника в формате чат-бота для операторов кол-центра в некоторых случаях позволяет сократить среднее время на ответ с 7-9 до 1 минуты, — говорится в исследовании. Есть и помощники для программистов, которые упрощают процесс написания кода.
Внедрение больших языковых моделей в сценарии прямого взаимодействия с клиентами — достаточно редкое явление, что обусловлено высоким риском галлюцинаций, то есть ошибок, при которых генеративные модели могут выдать некорректную информацию.
«Для банковской сферы это особенно критично, поскольку галлюцинации могут привести к предоставлению клиентам ошибочных предложений, например, заведомо слишком выгодных условий. Это в свою очередь способно повлечь за собой юридические последствия и привести к прямым финансовым потерям для банка», — говорится в исследовании.
Поэтому массового применения генеративного ИИ пока нет: среднее проникновение таких моделей в канальных сценариях использования не превышает 20% во всех сегментах бизнеса. В будущем эксперты ожидают все больше примеров прямого внедрения больших языковых моделей в клиентскую поддержку и другие сценарии взаимодействия с клиентами с новыми возможностями для персонализации банковских услуг, — пишет «Российская газета».
Лидером по внедрению ИИ в 11 опрошенных российских банках из топ-20 по размеру активов является розничный бизнес с 69% покрытия продуктовых сценариев использования. Он заметно опережает сегменты малого и среднего бизнеса (МСБ) с 38% и корпоративного и инвестиционного бизнеса (КИБ) с 31% покрытия.
Наибольшее проникновение ИИ (78% в рознице) наблюдается в кредитных продуктах. При этом в сегменте пассивных и транзакционных продуктов показатель заметно ниже — например, не выше 52%, что характерно для розницы.
«Это связано прежде всего с высокой маржинальностью кредитных продуктов, которые исторически генерировали более высокий доход для банков. Кроме того, кредитование требует более комплексной оценки рисков, что делает применение ИИ особенно востребованным — например, в задачах скоринга и предиктивной аналитики для предсказания дефолтов», — объясняют эксперты.
