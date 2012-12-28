Вандалы разгромили остановку на улице Пришвина

Одно стекло стоит от 12 000 до 15 000 рублей.

Вандалы разбили стекла остановочного павильона на улице Пришвина в Липецке.Сотрудники управления благоустройства уже съездили на остановку и оценили ущерб, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка. Восстанавливать павильон начнут на следующей неделе. Одно стекло стоит от 12 000 до 15 000 рублей.Сначала года в остановочных павильонах города разбили 36 стекол.