В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя
Общество
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
Происшествия
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья
Общество
На улице Гагарина будут яблони цвести
Общество
Вандалы разгромили остановку на улице Пришвина
Происшествия
Домашний арест Анатолию Емельянову продлили до 8 месяцев
Происшествия
Четырёхлетней девочке с шестью пальцами на ноге провели сложнейшую операцию
Здоровье
На улице Стаханова черный кот застрял в электрощитке
Происшествия
45-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Фордом»
Происшествия
По поддельным документам на три дома липчанин зарегистрировал 16 человек
Происшествия
В Липецке и области возможен сильный ветер
Погода в Липецке
170-летний кедр из Чаплыгинского района стал участником конкурса на дерево года
Общество
Липчане хранят на счетах эскроу более 15,5 миллиарда рублей
Экономика
Происшествия
365
51 минуту назад
14

Вандалы разгромили остановку на улице Пришвина

Одно стекло стоит от 12 000 до 15 000 рублей.

Вандалы разбили стекла остановочного павильона на улице Пришвина в Липецке.

Сотрудники управления благоустройства уже съездили на остановку и оценили ущерб, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка. Восстанавливать павильон начнут на следующей неделе. Одно стекло стоит от 12 000 до 15 000 рублей.

Сначала года в остановочных павильонах города разбили 36 стекол.
остановка
ремонт
1
1
8
0
3

Комментарии (14)

Сначала новые
Учёный из училища
3 минуты назад
Это местные крестьяне выражают недовольство урбанизмом в Пипецке!
Ответить
Такое
10 минут назад
Ощущени что молодежи совсем делать нечего,как все громить на своем пути.Неужели их не радуют красивые остановки, скамейки,клумбы?Никакого воспитания!!!
Ответить
Бабка Первая
10 минут назад
Разбили 36 стёкол, а скольких вандалов наказали?
Ответить
Дед
10 минут назад
Кто то купил стекольный заводик ?
Ответить
Очевмдец
12 минут назад
Металл тройка. И проблема решена. Стеклянные остановки не для нашей дыры по имени Липецк
Ответить
Александр Н.
13 минут назад
Дикость.
Ответить
Баба Нюра
21 минуту назад
не выстанавливайте, пусть этот же человек лет через пять на это посмотрит
Ответить
Михаил
7 минут назад
Типа посадить за административное преступление в особо мелких размерах предлагаете?
Ответить
Головой думать надо!
28 минут назад
Снести все остановки! И поставить просто столбы с названиями остановок. И громить будет нечего...
Ответить
Не совсем верно
20 минут назад
Если поставят пластиковые, то результат очевиден...
Ответить
Игорь
35 минут назад
Липецкое быдло опять в деле!
Ответить
Хех
35 минут назад
Нужно вернуть железные остановки , там если лист головой кто то пробьет , то приварить новый дешевле . Не доросли еще до таких остановок
Ответить
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
