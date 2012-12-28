Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Происшествия
384
сегодня, 14:54
2
За пьяное смертельное ДТП 33-летний грязинец получил пять лет колонии-поселения
Мужчина на большой скорости выехал на встречку.
Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, это ДТП произошло 26 июня 2024 года на улице 30 лет Победы в Грязях.
Пьяный на тот момент 32-летний водитель автомобиля «Донгфенг Шайн Макс» ехал со скоростью не менее 80 км/ч, превышающее установленное в населённых пунктах ограничение в 60 км/ч. Также мужчина не учел дорожные условия — впереди по ходу его движения был перекресток.
В результате водитель потерял контроль над движением, выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с автомобилем «ВАЗ», а потом с автомобилем «ГАЗ». Пассажир «ВАЗа» погиб.
После ДТП водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что по закону приравнивается к нахождению в состоянии опьянения.
1
0
3
0
1
Комментарии (2)