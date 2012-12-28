За пьяное смертельное ДТП 33-летний грязинец получил пять лет колонии-поселения

Мужчина на большой скорости выехал на встречку.

Грязинский городской суд приговорил виновника пьяного ДТП со смертельным исходом к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению водительских прав на 2,5 года. 33-летнего мужчину осудили по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, это ДТП произошло 26 июня 2024 года на улице 30 лет Победы в Грязях.Пьяный на тот момент 32-летний водитель автомобиля «Донгфенг Шайн Макс» ехал со скоростью не менее 80 км/ч, превышающее установленное в населённых пунктах ограничение в 60 км/ч. Также мужчина не учел дорожные условия — впереди по ходу его движения был перекресток.В результате водитель потерял контроль над движением, выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с автомобилем «ВАЗ», а потом с автомобилем «ГАЗ». Пассажир «ВАЗа» погиб.После ДТП водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что по закону приравнивается к нахождению в состоянии опьянения.