На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь

Виктор Бондарь скончался 8 сентября. На предприятии он работал с 1989 по 2008 годы.



Виктор Бондарь работал в Студеновский горнодобывающей компании большую часть жизни. Прошел путь от главного инженера до руководителя предприятия.«Он возглавил Стагдок в ответственный для предприятия период и своим самоотверженным трудом, стратегическим видением и невероятной силой воли вывел его на новый уровень развития.Администрация и коллектива Стагдока выражает соболезнования семье и близким Виктора Семеновича. Светлая память о выдающемся руководителе и прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах», — сообщили на предприятии.