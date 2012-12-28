Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
сегодня, 13:09
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Виктор Бондарь скончался 8 сентября. На предприятии он работал с 1989 по 2008 годы.
«Он возглавил Стагдок в ответственный для предприятия период и своим самоотверженным трудом, стратегическим видением и невероятной силой воли вывел его на новый уровень развития.
Администрация и коллектива Стагдока выражает соболезнования семье и близким Виктора Семеновича. Светлая память о выдающемся руководителе и прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах», — сообщили на предприятии.
