Культура
сегодня, 13:08
Краеведческий музей отсудил у поставщика светодиодного экрана 73 000 рублей
Экран закупали в рамках нацпроекта «Культура» и должны были поставить в течение 40 дней, но компания не выполнила свои обязательства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 2 августа 2024 года между ООО «ИНВИС» и музеем был заключен контракт на поставку светодиодного экрана в течение 40 рабочих дней, однако свои обязательства компания не выполнила. Музей неоднократно направлял поставщику уведомления о нарушении условий контракта, а 1 ноября 2024 года принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
20 марта 2025 года поставщику была направлена досудебная претензия с требованием выплатить пени за нарушение срока поставки товара, а потом музей обратился в суд.
В результате компания теперь должна выплатить неустойку в 68 тысяч рублей и штраф за нарушение обязательств в 5 тысяч рублей, а всего 73 тысячи рублей.
