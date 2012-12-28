Все новости
Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
«Было страшное зрелище»: на Космонавтов бродячие собаки поужинали кошкой
Общество
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
В Липецкой области сухо и теплее обычного
Погода в Липецке
Семейная пара попалась с поддельными документами
Происшествия
Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге
Происшествия
58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой
Происшествия
С липецкого предпринимателя требуют 600 тысяч рублей за использование товарного знака
Общество
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
Происшествия
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Общество
Дорожное предприятие задолжало 22 миллиона рублей и обанкротилось
Общество
В квартиру по улице Бородинской залетела летучая мышь
Общество
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев в Быхановом саду
Общество
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Липчанина напугали ответственностью за передачу SMS-кода украинцам: мужчина лишился 140 000 рублей
Происшествия
Ремонт подземки на площади Металлургов строители обещают закончить в срок
Общество
Общество
670
сегодня, 15:37
6

Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч

Практически каждая третья соискательница находит работу после собеседования на ярмарке вакансий в Липецке.

В Липецке ежемесячно проходят специализированные ярмарки вакансий для женщин. По данным центра занятости, благодаря такой практике каждую третью соискательницу удается трудоустроить — часто прямо на месте. Мы пообщались с организаторами ярмарки, соискательницами вакансий и работодателями, чтобы узнать, как меняется рынок труда и чего хотят женщины.

Заместитель директора центра занятости населения Липецкой области Светлана Романюк говорит, что подобные ярмарки проводятся в первую неделю месяца, и являются ответом на дисбаланс на рынке труда.

IMG_0592.jpg

— На рынке труда очень много вакансий, наша база составляет более 18 000 мест. Мужчин не хватает, и работодатели переориентируются на женщин. Для них оборудуют раздевалки, комнаты приема пищи, создают гибкий график.

На ярмарки приглашаются не только женщины, состоящие на учете в центре занятости, но и все желающие, кто видит анонс или приходит в МФЦ. За время работы ярмарки ее посетили более тысячи женщин, а 321 из них подтвердили трудоустройство.

— Практически каждая третья прошла собеседование на месте, им не нужно было никуда выезжать, — рассказала Светлана Романюк. — Женщины сразу встречаются с работодателем, заполняют анкеты и в дальнейшем трудоустраиваются.

Отвечая на вопрос, ищут ли работодатели готовых специалистов или собираются обучать новичков, Светлана Романюк ответила, что многие компании сейчас нацелены на обучение под свои нужды. Центр занятости содействует этому в рамках национального проекта «Кадры» и активной политикой службы занятости.

— Если заключается трехстороннее соглашение между службой занятости, работодателем, учебным заведением и гражданином, мы гарантируем, что гражданина направят на обучение, обучающая сторона его подготовит, а работодатель — трудоустроит, — пояснила она.

Критерии отбора работодателей для участия в ярмарке четкие: приглашаются компании с вакансиями, предлагающими заработную плату от 50 тысяч рублей и выше, а также те, чьи предложения наиболее востребованы на рынке. Важным условием является оформление по трудовому договору, чтобы сотрудники получали полный социальный пакет.

IMG_0645.jpg

Для влияния на уровень зарплат центр занятости использует сервис «Эффективные вакансии». Как пояснила Светлана Романюк, они сравнивают предложения разных работодателей по одной специальности и показывают компаниям, почему их вакансии не закрываются.

— Мы говорим: уважаемый работодатель, ваша вакансия не закрывается, потому что она неэффективна — зарплата маленькая, нет дополнительных выплат или бонусов, — привела пример Светлана Романюк. — Работодатели прислушиваются, если хотят быть востребованы. Например, «Липецкий пассажирский транспорт» увеличил зарплату и улучшил условия для водителей, и люди пошли.

Среди самых высокооплачиваемых предложений на ярмарке — с зарплатой до 120 тысяч рублей и выше — вакансии сварщиков, электромонтеров, водителей категорий «D» и «C», а также овощеводов.

IMG_0660.jpg

Участница ярмарки Галия рассказала, что имеет опыт работы литейщиком пластмасс. Последние несколько лет была на вахтах в других городах, например, в Старом Осколе и Рязани.

— После сорока пяти работать в Липецке негде было, кроме как кассиром, чего не очень хотелось, — рассказала она. — Решила работать вахтовым способом. Прошла обучение и получила удостоверение.

Несмотря на тяжелые условия — работу у печи по 12 часов в день — она предпочитает официальное трудоустройство по ТК РФ. Однако в Липецке, по ее словам, женщинам после 50 лет найти работу сложно.

— Звонишь, а спрашивают: «Сколько вам лет?» Ну, было бы хотя бы до пятидесяти. А где я их возьму в 52 года, — задается вопросом Галия. — Вот приходилось в других городах работать, где мои навыки востребованы. Но уже хочется найти работу в своем городе, поэтому вновь пришла попытать удачу.

IMG_0668.jpg

Другая соискательница, Мария, пришла на ярмарку после сокращения. Ей — 36 лет, поэтому работу по возрасту найти легче. Сегодня ее заинтересовали несколько работодателей, в том числе вакансия оператора станков на Липецком механическом заводе, где готовы предоставить трехмесячное обучение с оплатой.

— Опыта нет, но они обучают, — сказала Мария. — Почему бы и не попробовать что-то новое?

На вопрос, легко ли найти достойную работу женщине, Мария ответила, что все зависит от города и ожиданий. Но работа есть везде.

— Для Липецка нормальная зарплата для женщины, по-моему, минимум 70 тысяч, — считает Мария. — Мужчина может пойти на более тяжелую и высокооплачиваемую работу, например, сварщиком. Я же хочу найти для себя оптимальное решение. 

IMG_0603.jpg

— Работодатели к нам приходят ежемесячно и уже сами записываются на такие мероприятия, потому что они действительно закрывают свои потребности. Мы не говорим, что они могут сделать это на все 100%, но они уходят с заполненными анкетами, они уходят с соискателями, что для них тоже важно. Они понимают, что жители региона заинтересованы в работе, в улучшении своего дохода, что это люди, которые здесь работают, никуда не переедут завтра и заинтересованы развиваться на своей территории, — отметила заместитель директора центра занятости населения Липецкой области Светлана Романюк.

рынок труда
центр занятости
ярмарки вакансий
2
0
0
0
6

Комментарии (6)

Дядя
7 минут назад
Все нормальные должности уже давно заняты. Знаменитое липецкое кумовство рулит!!!
Дед
18 минут назад
Работа не волк в лес не убежит !
Нормальный
29 минут назад
В Обнинске на молочной фабрике даже приезжие мигранты за 80000 работать отказывались, сейчас там на руки от 120000, и то не хватает холодильщиков, механиков, сборщиков коробок и многих других, а цены в Обнинске как и в Липецке, только жилье в покупку дороже будет.
38 минут назад
При таких достойных предложениях всех сотрудников центра занятости населения растеряете. :)
Да уж
46 минут назад
Когда пошла на пенсию в 45 (ведомственная), никто на работу брать не хотел. Старая. Пришлось напрягать друзей, чтобы трудоустроили. В хорошее место. Никому ты не нужен в возрасте, так как уже не слишком здоров (здорова). Только по блату. А ведь я высококвалифицированный специалист, который готовится не один год.
Пообещают
сегодня, 15:54
Работодатели златые горы,а в табеллиграмке другой вариант.Это сплошь и рядом происходит.Не стоит обольщаться,думать надо.
