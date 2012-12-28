«Было страшное зрелище»: на Космонавтов бродячие собаки поужинали кошкой

С начала года в управление главного смотрителя Липецка поступило около 2,5 тысячи заявок на отлов безнадзорных животных.

В редакцию GOROD48 прислали жуткие кадры, снятые накануне у дома №20 по улице Космонавтов: стая бродячих собак загнала и загрызла кошку.«Поздно вечером около дома №20 по улице Космонавтов бродила стая собак. Они гонялись за кошкой и в итоге её догнали. Было страшное зрелище! Мимо проходила молодая пара, собаки переключились на них, но не набросились, а просто облаяли. Очень страшно ходить в такое время!», — Говорится в подкреплённом видеозаписью обращении в редакцию.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, сотрудники службы по отлову безнадзорных животных ежедневно проводят рейды по отлову собак. Контракт на отлов животных без владельцев заключен с ИП Фомина Татьяна Евгеньевна.Всего с начала года в управление главного смотрителя Липецка поступило около 2,5 тысячи заявок, все они приняты и переданы в службу отлова для отработки. Заявки отрабатываются в течение трех дней с момента регистрации в УГС. Много заявок на отлов бродячих собак поступает из микрорайона Университетский, 19-го микрорайона, Сырский и Северный Рудников. Были ли за последнее время заявки с улицы Космонавтов, 20 — сейчас уточняют.С начала года в Липецке отловлено 838 собак, 123 из них выпущены в прежнюю среду обитания. Остальные находятся в приюте или уже нашли новых хозяев.