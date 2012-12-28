Все новости
Общество
406
сегодня, 16:29
1

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

8 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям шести улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 по улице Молодежной.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

8 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 на площади Заводской, №№ 6б, 8, 10, 12, 12а, 79 по улице Московской, №№ 1, 1б по Поперечному проезду, №№ 23а, 23б по Северному проезду, №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 14/1, 14а, 15 по Универсальному проезду, также в Ссёлках – в домах №№ 5, 7, 9а по улице Учительской, на улицах Гагарина, Ленина, Свободный сокол, в Липецке – на улице 1 Мая.
Комментарии (1)

САИ
10 минут назад
Ну опять "плановые" работы РВК. Мне кажется РВК свои планы перевыполнила на десятилетие вперёд -стахановцы.
