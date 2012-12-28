Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
8 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям шести улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
8 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 на площади Заводской, №№ 6б, 8, 10, 12, 12а, 79 по улице Московской, №№ 1, 1б по Поперечному проезду, №№ 23а, 23б по Северному проезду, №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 14/1, 14а, 15 по Универсальному проезду, также в Ссёлках – в домах №№ 5, 7, 9а по улице Учительской, на улицах Гагарина, Ленина, Свободный сокол, в Липецке – на улице 1 Мая.
