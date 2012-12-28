В реки области выпустят 3,5 миллиона мальков

В течение ближайших трех лет в реки Липецкой области выпустят не менее 3,5 миллиона мальков. Таким образом продолжится программа восстановления рыбных запасов рек Дон и Воронеж.





Учёные Росрыболовства и липецкие экологи утвердили квоты на зарыбление рек области на три года: в водоемы выпустят не менее 3,5 миллиона мальков сазана, белого амура и толстолобика. Об этом стало известно на встрече губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству Игорем Рулевым и другими представителями Росрыболовства.На встрече обсуждалось обследование водных объектов, проведение компенсационных мероприятий по восстановлению рыбных запасов и участие местных предприятий в этой работе.За последние три года в Дон и Воронеж выпущено 1,7 миллиона мальков. А до конца 2025 года популяции сазана и толстолобика пополнятся ещё на 1,5 миллиона особей.