В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Общество
125
39 минут назад
В реки области выпустят 3,5 миллиона мальков
В течение ближайших трех лет в реки Липецкой области выпустят не менее 3,5 миллиона мальков. Таким образом продолжится программа восстановления рыбных запасов рек Дон и Воронеж.
На встрече обсуждалось обследование водных объектов, проведение компенсационных мероприятий по восстановлению рыбных запасов и участие местных предприятий в этой работе.
За последние три года в Дон и Воронеж выпущено 1,7 миллиона мальков. А до конца 2025 года популяции сазана и толстолобика пополнятся ещё на 1,5 миллиона особей.
1
0
0
3
0
Комментарии