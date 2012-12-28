Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
Происшествия
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
У гимназии №64 — коммунальный водопад
Общество
Звездный Канчельскис посоветовал играть в карты и не смотреть телевизор
Спорт
Читать все
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Происшествия
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и прохладно
Погода в Липецке
Читать все
Общество
615
сегодня, 16:33
1

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 31 по улице Неделина, № 22 в Студенческом городке, № 15 по улице Лутова, № 33 по улице Игнатьева, в частном секторе улиц Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Знаменской, Барабанщикова, Бахаева, Басинского, в переулке Каштановом. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

5 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в доме № 1 на площади Заводской, на улицах Чапаева, Дарвина, Димитрова, Красной, Студеновской, Энергетической. 

отключения
2
0
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
сегодня, 16:44
Одни прорывы и успехи. Ждём 99 процентов за ер
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить