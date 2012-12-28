Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Общество
сегодня, 16:33
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 5 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 отключат электричество в доме № 1 на площади Заводской, на улицах Чапаева, Дарвина, Димитрова, Красной, Студеновской, Энергетической.
