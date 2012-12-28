На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 31 по улице Неделина, № 22 в Студенческом городке, № 15 по улице Лутова, № 33 по улице Игнатьева, в частном секторе улиц Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Знаменской, Барабанщикова, Бахаева, Басинского, в переулке Каштановом.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 16:00 отключат электричество в доме № 1 на площади Заводской, на улицах Чапаева, Дарвина, Димитрова, Красной, Студеновской, Энергетической.