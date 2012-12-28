Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.
Серьезное ДТП произошло этим же вечером в Лебедяни: на улице Тургенева 69-летний водитель «Шевроле Нивы» сбил 25-летнюю девушку и 3-летнего мальчика. С травмами их госпитализировали.
В Липецке во дворе на проспекте 60-летия СССР 47-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на 39-летнюю женщину. Она получила травмы и была госпитализирована.
