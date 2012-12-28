«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель

За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.



Вечером 3 сентября в Добринском районе на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка опрокинулся грузовик «КамАЗ». 42-летний водитель грузовика доставлен в больницу. По данным ГАИ, он не справился с управлением.Серьезное ДТП произошло этим же вечером в Лебедяни: на улице Тургенева 69-летний водитель «Шевроле Нивы» сбил 25-летнюю девушку и 3-летнего мальчика. С травмами их госпитализировали.В Липецке во дворе на проспекте 60-летия СССР 47-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на 39-летнюю женщину. Она получила травмы и была госпитализирована.