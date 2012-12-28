Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
С места ДТП скорая помощь доставила ее в больницу.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выезжали инспекторы ГАИ.
— Предварительно установлено, что женщина 1985 года рождения потеряла равновесие и упала на проезжую часть, когда там проезжал автомобиль «Лада Гранта». Бригада «скорой помощи» осмотрела ее и доставила в медицинское учреждение, — уточнили в полиции.
