На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину

Женщина попала под «Ладу Гранту» днем 3 сентября на дороге-дублере рядом с домом №5 на проспекте 60 лет СССР в Липецке.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выезжали инспекторы ГАИ.— Предварительно установлено, что женщина 1985 года рождения потеряла равновесие и упала на проезжую часть, когда там проезжал автомобиль «Лада Гранта». Бригада «скорой помощи» осмотрела ее и доставила в медицинское учреждение, — уточнили в полиции.