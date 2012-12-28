41-летняя липчанка хотела заработать и перевела мошенникам 272 000 рублей

А две женщины пытались сохранить свои деньги и отправили их мошенникам.

2 сентября в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка общалась в Telegram с конкретным человеком и под предлогом получения дополнительного заработка в интернете перевела 272 000 рублей.24-летняя женщина лишилась 35 000 рублей: мошенники убедили их перевести для сохранености.Ещё одна 24-летняя женщина пообщалась в мессенджере с «сотрудником Центробанка» и тот тоже уговорил её обезопасить сбережения. Мошенникам она перевела 140 000 рублей.