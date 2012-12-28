Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал ее маму, попросил не вызывать ребенка в суд
41-летняя липчанка хотела заработать и перевела мошенникам 272 000 рублей
А две женщины пытались сохранить свои деньги и отправили их мошенникам.
24-летняя женщина лишилась 35 000 рублей: мошенники убедили их перевести для сохранености.
Ещё одна 24-летняя женщина пообщалась в мессенджере с «сотрудником Центробанка» и тот тоже уговорил её обезопасить сбережения. Мошенникам она перевела 140 000 рублей.
