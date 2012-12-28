Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
сегодня, 09:22
8-летний велосипедист попал под машину на сельской дороге
Ребенок получил травмы.
«За сутки автоинспекторы выявили 4608 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены трое пьяных водителей, и 757 — за неиспользование ремней безопасности. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4354 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Было зарегистрировано 24 факта механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — рассказали в ГАИ.
