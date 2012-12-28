Все новости
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Происшествия
8-летний велосипедист попал под машину на сельской дороге
Происшествия
Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Происшествия
В Липецке заасфальтируют проезд от арки 22-этажки на Берзина до дома № 18/1 на Вермишева
Общество
Министром экономического развития области назначена Лариса Шибина
Общество
54-летний мужчина украл у работодателя оборудование на 800 тысяч рублей
Происшествия
Утонувшему в селе Замятино мужчине было 66 лет
Происшествия
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот
Общество
У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
Происшествия
Происшествия
1484
сегодня, 09:22
6

8-летний велосипедист попал под машину на сельской дороге

Ребенок получил травмы.

1 сентября на дорогах области пострадал один человек. Как сообщает Госавтоинспекция, в деревне Бочиновка Усманского района под автомобиль «ВАЗ-2115», которым управлял 39-летний водитель, попал 8-летний велосипедист. Мальчик получил травмы. 

«За сутки автоинспекторы выявили 4608 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены трое пьяных водителей, и 757 — за неиспользование ремней безопасности. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4354 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.

Было зарегистрировано 24 факта механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — рассказали в ГАИ.

Комментарии (6)

Надо
54 минуты назад
Штрафовать и сажать в тюрьму этих горе водителей решивших что раз они на авто то значит они могут на любых дорогах гонять как им вздумается и когда захочется.
Ответить
А
сегодня, 09:56
водитель летел и улетел .... , на большой скорости автомобиль малоуправляем . Скорость в населенных пунктах у нас не принято соблюдать !
Ответить
Гость
сегодня, 09:51
Дорога хорошая. Гоняют что на великах, что на машинах. Здоровья пацану.
Ответить
Мальчик
сегодня, 09:49
Был в сопровождении взрослых?
Ответить
А причем
50 минут назад
Тут мальчик вообще. Ему не три года чтоб он только в сопровождении взрослых катался. Это водятлам надо смотреть прежде чем гонять там где им вздумается.
Ответить
Р
сегодня, 09:27
Водитель куда смотрел интересно
Ответить
