8-летний велосипедист попал под машину на сельской дороге

Ребенок получил травмы.



1 сентября на дорогах области пострадал один человек. Как сообщает Госавтоинспекция, в деревне Бочиновка Усманского района под автомобиль «ВАЗ-2115», которым управлял 39-летний водитель, попал 8-летний велосипедист. Мальчик получил травмы.«За сутки автоинспекторы выявили 4608 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены трое пьяных водителей, и 757 — за неиспользование ремней безопасности. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4354 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Было зарегистрировано 24 факта механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — рассказали в ГАИ.