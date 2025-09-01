Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Читать все
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
Мурал с Гагариным обретает черты
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Читать все
Общество
610
вчера, 20:18
7

Мурал с Гагариным обретает черты

Уже который день художники рисуют первого космонавта СССР на стене дома №10 по улице Гагарина.

Выбранный липчанами вариант мурала с Юрием Гагариным, на стене, где портрет космонавта был выложен красным кирпичом, уже обретает узнаваемые черты. Уже готова основная часть рисунка, и художник приступил к ракетам. До завершения мурала осталось не так уж и много.

IMG_9307.JPG+2025-09-01-20.01.05 (1).jpg

IMG_9294.JPG+2025-09-01-20.01.05.jpg

IMG_9291.JPG+2025-09-01-20.01.05.jpg

sujp3cawhoktasbg3xw85n6g1rg6g1c8.jpg

Краснокирпичного Гагарина пришлось закрыть теплыми панелями во время капремонта дома. При этом в ФКР решили нанести на штукатурку поверх панелей рисунок с первым космонавтом. Вариант мурала выбран голосованием липчан.
Гагарин
мурал
5
0
0
6
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Русский
вчера, 23:25
Просто скопировали бы и фсё...
Ответить
Алоизий
вчера, 22:51
Выбрали липчане. Ну да, выбрали, из двух безальтернативных и практически одинаковых вариантов. Туда, где есть возможность выбора, граждан не допустят.
Ответить
цена
вчера, 22:22
обойдется художество и вышка.
Ответить
Шустрик
вчера, 22:21
Прости, Юра
Ответить
Ваш тренер
вчера, 22:19
Не похож... Из кирпичей лучше был, как ни странно.
Ответить
неадекв женщ со вкус
вчера, 22:15
Гагарин это хорошо, а балконы на хрущах - это страх. Остекление убрать, сделать решетчатые ограждения, ящики с цветами! Балкон нужен, чтобы украшать дом и делать оздоровительную гимнастику на воздухе, а не барахло складировать!
Ответить
!
вчера, 22:12
Какая-то странная улыбка у космонавта.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить