Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Общество
вчера, 20:18
Мурал с Гагариным обретает черты
Уже который день художники рисуют первого космонавта СССР на стене дома №10 по улице Гагарина.
Краснокирпичного Гагарина пришлось закрыть теплыми панелями во время капремонта дома. При этом в ФКР решили нанести на штукатурку поверх панелей рисунок с первым космонавтом. Вариант мурала выбран голосованием липчан.
Комментарии (7)