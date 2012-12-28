Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
А застройщик выступил против предложенной прокуратурой экспертной организации. Суд взял паузу.
Против расширения требований выступили и застройщик, и региональное министерство архитектуры и строительства, и мэрия.
Судья взяла паузу, пообещав дать аргументированный ответ к следующему судебному заседанию.
Напомним, изначально прокуратура области просила признать недействительными заключения негосударственной экспертизы, разрешения на строительство и на отклонение от предельных параметров жилого комплекса, так как документы, выданы с многочисленными нарушениями, в части пожарной безопасности, размещения трансформаторной подстанции и контейнерной площадки, обеспеченности будущих жильцов комплекса парковочными местами, нарушены нормативы отдаленности дома от школ и детских садов, отсутствия расчетов естественной освещенности квартир, что нарушает гигиенические нормативы.
Представитель застройщика выступил против того, чтобы экспертизу его проектной документации — ключевого документа по разбирательствам в суде, провела Госэкспертиза России, сославшись на то, что эта организация не занимается проверкой документации на жилые дома.
В качестве экспертов застройщик предложил АНО «Союзэкспертиза» или ФГБУ ЦНИИП Минстроя России.
И по этому требованию решение принято не было.
