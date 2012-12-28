Все новости
Общество
сегодня, 16:24
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»

А застройщик выступил против предложенной прокуратурой экспертной организации. Суд взял паузу.

В арбитражном суде продолжилось разбирательство по иску прокуратуры о  признании недействительным разрешения на строительство ЖК «Турист-2». На заседании прокуратура предложила признать недействительным приказ управления архитектуры и строительства Липецкой области от 10.06.24 года № 222 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в районе улицы Карла Маркса в городе Липецке».

Против расширения требований выступили и застройщик, и региональное министерство архитектуры и строительства, и мэрия.

Судья взяла паузу, пообещав дать аргументированный ответ к следующему судебному заседанию.

Напомним, изначально прокуратура области просила признать недействительными заключения негосударственной экспертизы, разрешения на строительство и на отклонение от предельных параметров жилого комплекса, так как документы, выданы с многочисленными нарушениями, в части пожарной безопасности, размещения трансформаторной подстанции и контейнерной площадки, обеспеченности будущих жильцов комплекса парковочными местами, нарушены нормативы отдаленности дома от школ и детских садов, отсутствия расчетов естественной освещенности квартир, что нарушает гигиенические нормативы.

Представитель застройщика выступил против того, чтобы экспертизу его проектной документации — ключевого документа по разбирательствам в суде, провела Госэкспертиза России, сославшись на то, что эта организация не занимается проверкой документации на жилые дома.

В качестве экспертов застройщик предложил АНО «Союзэкспертиза» или ФГБУ ЦНИИП Минстроя России.

И по этому требованию решение принято не было.
Турист
строительство
прокуратура
Комментарии (11)

Сергей
22 минуты назад
Надо сделать большую парковку, будет много людей посещать парк, бюджет города пополнится.
Ответить
Гость
44 минуты назад
Когда, как и почему стало возможно строить жилые дома в этой территориальной зоне???
Ответить
Гость
46 минут назад
Молодец прокуратура, услышала мнение липчан
Ответить
Бабушка
сегодня, 17:17
думаете здравый смысл против мэрии победит, сомневаюсь...
Ответить
Александр Н.
сегодня, 17:16
Засуетились,чуют жареным запахло.
Ответить
Липчанка
сегодня, 17:07
Конечно, надо признать недействительным разрешение на строительство. Куча нарушений.
Ответить
Гость
сегодня, 17:01
Надеюсь продолжат строительство, очередная заброшка в Липецке не нужна
Ответить
знающий
сегодня, 16:59
Комплекс Приоритет на 19 микрорайоне построен с грубейшими нарушениями. Дома стоят в 10-15 метрах друг от друга и это высотки в 25 этажей!!!!!! Это тюрьма для жильцов, по другому не назовешь...
Ответить
Ромео
сегодня, 16:57
Всё достроят, распродадут, даже не сомневаюсь ни секунды))) капитализм всё порешает)))
Ответить
мнение
сегодня, 16:38
отлично! если появится судебное решение о запрете строить человейники иногородним бизнесменам, то и липецкие не смогут лепить эти человейники! ведь правда?
Ответить
Еще комментарии
