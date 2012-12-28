Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
вчера, 16:08
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 1 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по улице Московской, № 1 в переулке Кочубея, №№ 13, 21, 26, 35 по улице Кирова, № 22 по улице Комсомольской, № 33 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, №№ 1, 9, 16, 22 по улице Ореховой, № 7 по улице Айвазовского, №№ 3, 3а по улице Богдана Хмельницкого, № 2 по улице Гоголя, №№ 1, 2, 4, 4/1, 4а, 4а/1, 4б, 6, 6а, 7а, 8, 41 по улице Доватора, №№ 9, 11а по улице Папина, №№ 70б, 76 по проспекту Победы, №№ 11, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 по улице Басинского, №№ 13, 15, 31 по улице Дальней, №№ 2, 20, 26, 34 по улице Ивовой, № 6а по улице Красивой, №№ 5, 9, 12, 30 по улице Лозовой, №№ 16, 18 по улице Нектарной, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 7 по улице Радужной, № 4 по улице Фиалковой, № 8 по улице Черешневой, на улицах Грушевой, Чкалова, Механизаторов, Малиновой, Моршанской, Папанина, Физкультурной, Барабанщикова, Бахаева, Знаменского, Полунина, в переулках Володи Дубинина, Жасминовом. Также обесточат садоводчества «Дачный-1», «Дачный-2», «Металлург-3», «Монтажник», поселок Матырский.
Комментарии (4)