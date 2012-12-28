Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пожар ликвидирован, кафе выгорело
Происшествия
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В первый день осени в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
Читать все
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Пожар ликвидирован, кафе выгорело
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
В первый день осени в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
2459
вчера, 16:08
4

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 65 по улице Плеханова, №№ 3, 5, 9 по улице Стаханова, жители частного сектора улиц Взлетной, Коттеджной, переулков Маргелова, Туманного, Лирического.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

1 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по улице Московской, № 1 в переулке Кочубея, №№ 13, 21, 26, 35 по улице Кирова, № 22 по улице Комсомольской, № 33 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, №№ 1, 9, 16, 22 по улице Ореховой, № 7 по улице Айвазовского, №№ 3, 3а по улице Богдана Хмельницкого, № 2 по улице Гоголя, №№ 1, 2, 4, 4/1, 4а, 4а/1, 4б, 6, 6а, 7а, 8, 41 по улице Доватора, №№ 9, 11а по улице Папина, №№ 70б, 76 по проспекту Победы, №№ 11, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 по улице Басинского, №№ 13, 15, 31 по улице Дальней, №№ 2, 20, 26, 34 по улице Ивовой, № 6а по улице Красивой, №№ 5, 9, 12, 30 по улице Лозовой, №№ 16, 18 по улице Нектарной, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 7 по улице Радужной, № 4 по улице Фиалковой, № 8 по улице Черешневой, на улицах Грушевой, Чкалова, Механизаторов, Малиновой, Моршанской, Папанина, Физкультурной, Барабанщикова, Бахаева, Знаменского, Полунина, в переулках Володи Дубинина, Жасминовом. Также обесточат садоводчества «Дачный-1», «Дачный-2», «Металлург-3», «Монтажник», поселок Матырский.
Отключение воды
отключение света
0
1
2
2
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
вчера, 17:02
А школы есть по данным адресам? Завтра 1 сентября. Или линейки на дистанционку переведут?
Ответить
Вопрос?
вчера, 18:03
Зачем на линейках вода?
Ответить
Еще им
вчера, 16:33
Свет и интернет откючите чтоб гадости всякие нечитали и неписали!
Ответить
Главное
вчера, 18:04
Главное не свет, не интернет, а электричество. Без него всё отключится, даже газ.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить