На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 65 по улице Плеханова, №№ 3, 5, 9 по улице Стаханова, жители частного сектора улиц Взлетной, Коттеджной, переулков Маргелова, Туманного, Лирического.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.1 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по улице Московской, № 1 в переулке Кочубея, №№ 13, 21, 26, 35 по улице Кирова, № 22 по улице Комсомольской, № 33 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, №№ 1, 9, 16, 22 по улице Ореховой, № 7 по улице Айвазовского, №№ 3, 3а по улице Богдана Хмельницкого, № 2 по улице Гоголя, №№ 1, 2, 4, 4/1, 4а, 4а/1, 4б, 6, 6а, 7а, 8, 41 по улице Доватора, №№ 9, 11а по улице Папина, №№ 70б, 76 по проспекту Победы, №№ 11, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 по улице Басинского, №№ 13, 15, 31 по улице Дальней, №№ 2, 20, 26, 34 по улице Ивовой, № 6а по улице Красивой, №№ 5, 9, 12, 30 по улице Лозовой, №№ 16, 18 по улице Нектарной, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 7 по улице Радужной, № 4 по улице Фиалковой, № 8 по улице Черешневой, на улицах Грушевой, Чкалова, Механизаторов, Малиновой, Моршанской, Папанина, Физкультурной, Барабанщикова, Бахаева, Знаменского, Полунина, в переулках Володи Дубинина, Жасминовом. Также обесточат садоводчества «Дачный-1», «Дачный-2», «Металлург-3», «Монтажник», поселок Матырский.