49-летний разнорабочий упал при строительстве цеха и стал инвалидом: ему выплатят 700 000 рублей
В Липецкой области — 147 больных активными формами туберкулеза
В прошлом году туберкулез в Липецкой области впервые выявили у 139 человек.
Заболеваемость среди лиц, не проходивших обследования два и более лет, была в 25 раз выше, чем в целом среди населения. Эпидемиологическая ситуация осложняется ростом заболеваемости лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза.
В то же время за последние пять лет заболеваемость туберкулёзом в Липецкой области снизилась в 1,2 раза, распространенность — в 1,7 раза, смертность от болезни — в 2,8 раза. В регионе преобладает удельный вес впервые выявленных больных при профилактических осмотрах (70,3%), что определяет низкую долю заболеваемости кавернозно-фиброзным туберкулезом.
В прошлом году благодаря своевременным флюорографическим обследованиям выявлено 93 больных туберкулезом органов дыхания. Флюорографическим обследованиями было охвачено 73,2% населения. Но эти показатели все еще ниже, чем в «доковидный» период: в 2019 году охват населения составлял 84,4%, в 2018 году – 86,8%.
С 24 марта по 24 апреля в Липецкой области пройдёт месячник по борьбе с туберкулезом.
