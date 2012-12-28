В Липецкой области — 147 больных активными формами туберкулеза

В прошлом году туберкулез в Липецкой области впервые выявили у 139 человек.

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за 2025 год туберкулез впервые выявили у 139 жителей региона (в 2024 году – у 148 человек), в том числе без учета лиц, находящихся в учреждениях ФСИН, зарегистрировано 132 случая впервые выявленного активного туберкулеза, среди которых 122 из числа постоянно проживающего населения, из них по два случая заболеваний среди детей и подростков. Cреди иностранных и иногородних граждан выявлено 6 источников туберкулезной инфекции. По состоянию на 1 января этого года в области проживает 147 больных активными формами туберкулеза.Заболеваемость среди лиц, не проходивших обследования два и более лет, была в 25 раз выше, чем в целом среди населения. Эпидемиологическая ситуация осложняется ростом заболеваемости лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза.В то же время за последние пять лет заболеваемость туберкулёзом в Липецкой области снизилась в 1,2 раза, распространенность — в 1,7 раза, смертность от болезни — в 2,8 раза. В регионе преобладает удельный вес впервые выявленных больных при профилактических осмотрах (70,3%), что определяет низкую долю заболеваемости кавернозно-фиброзным туберкулезом.В прошлом году благодаря своевременным флюорографическим обследованиям выявлено 93 больных туберкулезом органов дыхания. Флюорографическим обследованиями было охвачено 73,2% населения. Но эти показатели все еще ниже, чем в «доковидный» период: в 2019 году охват населения составлял 84,4%, в 2018 году – 86,8%.С 24 марта по 24 апреля в Липецкой области пройдёт месячник по борьбе с туберкулезом.