Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.

Завтра — День знаний. 1 сентября в Липецкой области новый учебный год начнётся в 674 школах, детских садах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования.





Предстоящий учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Уже объявлены и сроки каникул школьников, которые обучаются по четвертям: с 25 октября по 2 ноября этого года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября), с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля и с 27 мая по 31 августа.В области 127 тысяч школьников, в том числе около 11,6 тысячи первоклассников. В Липецке 1 сентября в школу пойдут 62,5 тысячи ребят, из них шесть тысяч — первоклассники.В Липецке заработает медвуз (он расположен в здании бывшего ЦУМа), распахнут двери две новые школы-гиганта: в микрорайонах «Взлётный» и «Елецкий» на 1500 и 1225 мест соответственно. Но пока в эти школы зачислены примерно по тысяче учеников.Также в Липецкой области до конца этого года по нацпроекту «Молодежь и дети» капитально отремонтируют 10 школ и два детских сада. И по сути это тоже будут совершенно новые объекты — от старых остаются одни стены.В 2026 году начнется комплексный капитальный ремонт 15 школ Липецка: №№ 14, 16, 21, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 55, 64, 66, 72 и 77. В четырех школах города: №№ 40, 49, 51 и 72 — ремонты начнутся досрочно — в этом году.Помимо открытия новых школ, к 1 сентября в 221 школе Липецкой области обновлено оборудование кабинетов ОБЗР и труда.ОБЗР — это относительно новый предмет, который расшифровывается как «Основы безопасности и защиты Родины». Предмет включает начальную военную подготовку. На занятиях школьники учатся принимать решения в нестандартных ситуациях, работать в команде. В школьную программу «Основы безопасности и защиты Родины» введены с 1 сентября 2024 года. Дисциплина пришла на смену «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, к новому учебному году в 18 школах области проведены капитальные ремонты кровли, отопительной, водопроводной и канализационной систем, столовых, спортивных залов, санитарных узлов. В 11 школах улучшено искусственное освещение, в 23 — обновлена ученическая мебель. В 19 школах обновлены столовые и кухни: проведены капитальные ремонты, реконструкции, установлено новое технологическое и холодильное оборудование.С нового учебного года все российские школы перейдут на единое расписание уроков и планирование программ. Для начальной, средней и старшей школы разработаны типовые шаблоны учебной недели.В соответствии с федеральным учебным планом и с учетом пятидневной или шестидневной недели разработаны пять вариантов расписаний для начальной школы, шесть вариантов расписаний для 5–9 классов, 19 вариантов расписаний для 10–11 классов. Они включают в себя примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН.Для учеников 1-11 классов в каждом из вариантов первым уроком стали «Разговоры о важном». А по четвергам в 6-11 классах первым уроком должен стать профориентационный курс «Россия – мои горизонты».На основе федеральных требований школы создадут собственное расписание.— Единое расписание вводят, чтобы во всех школах страны дети получали одинаково качественное образование, чтобы ученики из разных регионов имели равные возможности. Особенно это актуально при переводе между школами, а программы обучения соответствовали федеральным стандартам, — рассказали GOROD48 в министерстве образования области.В начальных классах предусмотрено чередование легких и сложных предметов. Например, русский язык и физкультура — в понедельник, математика и рисование — во вторник. Предусмотрены обязательные перерывы, «окна» в 30 минут между уроками и дополнительными занятиями.Также прописан объем домашнего задания по возрасту: например, первоклассник должен тратить на домашнюю работу не больше часа, а ученик второго-третьего класса — полтора часа.Для средней и старшей школы прописана синхронизация школьных программ с заданиями на ОГЭ и ЕГЭ, а на ВПР и контрольные работы должно отводиться не более 10% учебного времени.С нового учебного года вводятся единые стандарты обучения. Они включают поурочное планирование. Учителя будут работать по готовым утвержденным программам. Школы смогут адаптировать учебную программу, но с опорой на федеральные требования. Введение единого расписания позволит точнее отслеживать нагрузку на педагогов.Все эти меры, а также обновление ФГОС, единые учебники и единая система воспитания призваны создать единое образовательное пространство.Также с 1 сентября по приказу Минпросвещения по всей стране появятся новые профильные классы — агроклассы. В Липецкой области такие классы создаются с прошлого года и сейчас их уже 11. В следующем году агроклассов станет 32, а в 2027-м — 94! Такие классы сотрудничают с партнерами-работодателями и вузами аграрного направления.Из других новшеств — в школах будет больше уроков истории: с пятого по восьмой класс на историю отведены по три урока в неделю взамен двух. В пятом, шестом и седьмом классах также добавят модуль «История края». Предмет будут преподавать по обновленной единой линейке учебников.А вот обществознания станет меньше: из расписания шестых-седьмых классов его исключат совсем. А с 1 сентября 2026-го года обществознание будут преподавать только в 9-11 классах.По данным Министерства образования Липецкой области, две новые школы в Липецке полностью укомплектованы кадрами — в них остаются единичные вакансии.Школы Липецка обеспечены кадрами на 98,7%, но остаются 270 вакансий учителей: требуются 31 учитель математики, 28 — русского языка и литературы, 26 учителей начальных классов. Требуются, но меньше, учителя информатики, иностранных языков, физкультуры, физики и других предметов.Педагогов в области привлекают всевозможными выплатами.До от 150 до 200 тысяч рублей единовременно могут получить в Липецкой области молодые педагоги, которые впервые устроятся в школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования. С 2023 года эти выплаты получили уже 564 педагога.Молодые специалисты также могут рассчитывать ежемесячно на +50% от оклада при стаже до двух лет, на +30% от оклада при стаже от 2 до 5 лет.Если педагог работает в сельской местности, он может получить единовременно миллион рублей по программе «Земский учитель». Также для сельских учителей предусмотрены две ежемесячные меры поддержки: +25% от оклада и частичная компенсация оплаты услуг ЖКХ.Для классных руководителей есть региональная выплата до 6 000 рублей и федеральная выплата до 5 000 рублей, или выплата в 10 000 рублей — если в населенном пункте проживают менее 100 тысяч человек.Для советников директора по воспитанию в школах и колледжах есть ежемесячная выплата в 5 000 рублей, а для педагогов-наставников и методистов — ежемесячные доплаты на усмотрение школы.Позиция Министерства образования Липецкой области в этом смысле однозначна — никаких сборов денег с родителей на ремонт классов, покупку шкафов, уборку кабинетов, шторы и замену светильников быть не должно! Но, к сожалению, такие случаи бывают. И зачастую инициатива исходит не от школы, а от родителей.Какой выход? Не сдавать. Обсуждать всё в родительском коллективе. Можно жаловаться — в департамент образования администрации Липецка, региональное министерство образования, в прокуратуру.Несколько лет подряд прокуратура Липецкой области открывала «горячую линию» для жалоб на школьные поборы. В случаях, когда жалобы подтверждались, директора школ получали прокурорские представления.