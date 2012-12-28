Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
сегодня, 09:00
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Завтра — День знаний. 1 сентября в Липецкой области новый учебный год начнётся в 674 школах, детских садах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования.
Сколько детей идут в школы?
В области 127 тысяч школьников, в том числе около 11,6 тысячи первоклассников. В Липецке 1 сентября в школу пойдут 62,5 тысячи ребят, из них шесть тысяч — первоклассники.
У кого 1 сентября новоселье?
В Липецке заработает медвуз (он расположен в здании бывшего ЦУМа), распахнут двери две новые школы-гиганта: в микрорайонах «Взлётный» и «Елецкий» на 1500 и 1225 мест соответственно. Но пока в эти школы зачислены примерно по тысяче учеников.
Также в Липецкой области до конца этого года по нацпроекту «Молодежь и дети» капитально отремонтируют 10 школ и два детских сада. И по сути это тоже будут совершенно новые объекты — от старых остаются одни стены.
В 2026 году начнется комплексный капитальный ремонт 15 школ Липецка: №№ 14, 16, 21, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 55, 64, 66, 72 и 77. В четырех школах города: №№ 40, 49, 51 и 72 — ремонты начнутся досрочно — в этом году.
Помимо открытия новых школ, к 1 сентября в 221 школе Липецкой области обновлено оборудование кабинетов ОБЗР и труда.
ОБЗР — это относительно новый предмет, который расшифровывается как «Основы безопасности и защиты Родины». Предмет включает начальную военную подготовку. На занятиях школьники учатся принимать решения в нестандартных ситуациях, работать в команде. В школьную программу «Основы безопасности и защиты Родины» введены с 1 сентября 2024 года. Дисциплина пришла на смену «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, к новому учебному году в 18 школах области проведены капитальные ремонты кровли, отопительной, водопроводной и канализационной систем, столовых, спортивных залов, санитарных узлов. В 11 школах улучшено искусственное освещение, в 23 — обновлена ученическая мебель. В 19 школах обновлены столовые и кухни: проведены капитальные ремонты, реконструкции, установлено новое технологическое и холодильное оборудование.
Что нового ждет школьников?
С нового учебного года все российские школы перейдут на единое расписание уроков и планирование программ. Для начальной, средней и старшей школы разработаны типовые шаблоны учебной недели.
В соответствии с федеральным учебным планом и с учетом пятидневной или шестидневной недели разработаны пять вариантов расписаний для начальной школы, шесть вариантов расписаний для 5–9 классов, 19 вариантов расписаний для 10–11 классов. Они включают в себя примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН.
Для учеников 1-11 классов в каждом из вариантов первым уроком стали «Разговоры о важном». А по четвергам в 6-11 классах первым уроком должен стать профориентационный курс «Россия – мои горизонты».
На основе федеральных требований школы создадут собственное расписание.
— Единое расписание вводят, чтобы во всех школах страны дети получали одинаково качественное образование, чтобы ученики из разных регионов имели равные возможности. Особенно это актуально при переводе между школами, а программы обучения соответствовали федеральным стандартам, — рассказали GOROD48 в министерстве образования области.
В начальных классах предусмотрено чередование легких и сложных предметов. Например, русский язык и физкультура — в понедельник, математика и рисование — во вторник. Предусмотрены обязательные перерывы, «окна» в 30 минут между уроками и дополнительными занятиями.
Также прописан объем домашнего задания по возрасту: например, первоклассник должен тратить на домашнюю работу не больше часа, а ученик второго-третьего класса — полтора часа.
Для средней и старшей школы прописана синхронизация школьных программ с заданиями на ОГЭ и ЕГЭ, а на ВПР и контрольные работы должно отводиться не более 10% учебного времени.
С нового учебного года вводятся единые стандарты обучения. Они включают поурочное планирование. Учителя будут работать по готовым утвержденным программам. Школы смогут адаптировать учебную программу, но с опорой на федеральные требования. Введение единого расписания позволит точнее отслеживать нагрузку на педагогов.
Все эти меры, а также обновление ФГОС, единые учебники и единая система воспитания призваны создать единое образовательное пространство.
Также с 1 сентября по приказу Минпросвещения по всей стране появятся новые профильные классы — агроклассы. В Липецкой области такие классы создаются с прошлого года и сейчас их уже 11. В следующем году агроклассов станет 32, а в 2027-м — 94! Такие классы сотрудничают с партнерами-работодателями и вузами аграрного направления.
Из других новшеств — в школах будет больше уроков истории: с пятого по восьмой класс на историю отведены по три урока в неделю взамен двух. В пятом, шестом и седьмом классах также добавят модуль «История края». Предмет будут преподавать по обновленной единой линейке учебников.
А вот обществознания станет меньше: из расписания шестых-седьмых классов его исключат совсем. А с 1 сентября 2026-го года обществознание будут преподавать только в 9-11 классах.
Что с кадрами?
По данным Министерства образования Липецкой области, две новые школы в Липецке полностью укомплектованы кадрами — в них остаются единичные вакансии.
Школы Липецка обеспечены кадрами на 98,7%, но остаются 270 вакансий учителей: требуются 31 учитель математики, 28 — русского языка и литературы, 26 учителей начальных классов. Требуются, но меньше, учителя информатики, иностранных языков, физкультуры, физики и других предметов.
Педагогов в области привлекают всевозможными выплатами.
До от 150 до 200 тысяч рублей единовременно могут получить в Липецкой области молодые педагоги, которые впервые устроятся в школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования. С 2023 года эти выплаты получили уже 564 педагога.
Молодые специалисты также могут рассчитывать ежемесячно на +50% от оклада при стаже до двух лет, на +30% от оклада при стаже от 2 до 5 лет.
Если педагог работает в сельской местности, он может получить единовременно миллион рублей по программе «Земский учитель». Также для сельских учителей предусмотрены две ежемесячные меры поддержки: +25% от оклада и частичная компенсация оплаты услуг ЖКХ.
Для классных руководителей есть региональная выплата до 6 000 рублей и федеральная выплата до 5 000 рублей, или выплата в 10 000 рублей — если в населенном пункте проживают менее 100 тысяч человек.
Для советников директора по воспитанию в школах и колледжах есть ежемесячная выплата в 5 000 рублей, а для педагогов-наставников и методистов — ежемесячные доплаты на усмотрение школы.
Как быть с поборами?
Позиция Министерства образования Липецкой области в этом смысле однозначна — никаких сборов денег с родителей на ремонт классов, покупку шкафов, уборку кабинетов, шторы и замену светильников быть не должно! Но, к сожалению, такие случаи бывают. И зачастую инициатива исходит не от школы, а от родителей.
Какой выход? Не сдавать. Обсуждать всё в родительском коллективе. Можно жаловаться — в департамент образования администрации Липецка, региональное министерство образования, в прокуратуру.
Несколько лет подряд прокуратура Липецкой области открывала «горячую линию» для жалоб на школьные поборы. В случаях, когда жалобы подтверждались, директора школ получали прокурорские представления.
