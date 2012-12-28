Все новости
19-летний липчанин упал с высотки
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
19-летний липчанин упал с высотки
Происшествия
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Общество
547
сегодня, 09:00
15

Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.

Завтра — День знаний. 1 сентября в Липецкой области новый учебный год начнётся в 674 школах, детских садах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования. 

Предстоящий учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Уже объявлены и сроки каникул школьников, которые обучаются по четвертям: с 25 октября по 2 ноября этого года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября), с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля и с 27 мая по 31 августа.

Сколько детей идут в школы?

В области 127 тысяч школьников, в том числе около 11,6 тысячи первоклассников. В Липецке 1 сентября в школу пойдут 62,5 тысячи ребят, из них шесть тысяч — первоклассники.

У кого 1 сентября новоселье?

В Липецке заработает медвуз (он расположен в здании бывшего ЦУМа), распахнут двери две новые школы-гиганта: в микрорайонах «Взлётный» и «Елецкий» на 1500 и 1225 мест соответственно. Но пока в эти школы зачислены примерно по тысяче учеников.





Также в Липецкой области до конца этого года по нацпроекту «Молодежь и дети» капитально отремонтируют 10 школ и два детских сада. И по сути это тоже будут совершенно новые объекты — от старых остаются одни стены.

В 2026 году начнется комплексный капитальный ремонт 15 школ Липецка: №№ 14, 16, 21, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 55, 64, 66, 72 и 77. В четырех школах города: №№ 40, 49, 51 и 72 — ремонты начнутся досрочно — в этом году.

Помимо открытия новых школ, к 1 сентября в 221 школе Липецкой области обновлено оборудование кабинетов ОБЗР и труда.

ОБЗР — это относительно новый предмет, который расшифровывается как «Основы безопасности и защиты Родины». Предмет включает начальную военную подготовку. На занятиях школьники учатся принимать решения в нестандартных ситуациях, работать в команде. В школьную программу «Основы безопасности и защиты Родины» введены с 1 сентября 2024 года. Дисциплина пришла на смену «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, к новому учебному году в 18 школах области проведены капитальные ремонты кровли, отопительной, водопроводной и канализационной систем, столовых, спортивных залов, санитарных узлов. В 11 школах улучшено искусственное освещение, в 23 — обновлена ученическая мебель. В 19 школах обновлены столовые и кухни: проведены капитальные ремонты, реконструкции, установлено новое технологическое и холодильное оборудование.

Что нового ждет школьников?

zh8latapf9zwe3kkqw0wg45xp5eqlv6s.jpg

С нового учебного года все российские школы перейдут на единое расписание уроков и планирование программ. Для начальной, средней и старшей школы разработаны типовые шаблоны учебной недели.

В соответствии с федеральным учебным планом и с учетом пятидневной или шестидневной недели разработаны пять вариантов расписаний для начальной школы, шесть вариантов расписаний для 5–9 классов, 19 вариантов расписаний для 10–11 классов. Они включают в себя примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН.

Для учеников 1-11 классов в каждом из вариантов первым уроком стали «Разговоры о важном». А по четвергам в 6-11 классах первым уроком должен стать профориентационный курс «Россия – мои горизонты».

На основе федеральных требований школы создадут собственное расписание.

— Единое расписание вводят, чтобы во всех школах страны дети получали одинаково качественное образование, чтобы ученики из разных регионов имели равные возможности. Особенно это актуально при переводе между школами, а программы обучения соответствовали федеральным стандартам, — рассказали GOROD48 в министерстве образования области.

В начальных классах предусмотрено чередование легких и сложных предметов. Например, русский язык и физкультура — в понедельник, математика и рисование — во вторник. Предусмотрены обязательные перерывы, «окна» в 30 минут между уроками и дополнительными занятиями.

Также прописан объем домашнего задания по возрасту: например, первоклассник должен тратить на домашнюю работу не больше часа, а ученик второго-третьего класса — полтора часа.

Для средней и старшей школы прописана синхронизация школьных программ с заданиями на ОГЭ и ЕГЭ, а на ВПР и контрольные работы должно отводиться не более 10% учебного времени.

С нового учебного года вводятся единые стандарты обучения. Они включают поурочное планирование. Учителя будут работать по готовым утвержденным программам. Школы смогут адаптировать учебную программу, но с опорой на федеральные требования. Введение единого расписания позволит точнее отслеживать нагрузку на педагогов.

Все эти меры, а также обновление ФГОС, единые учебники и единая система воспитания призваны создать единое образовательное пространство.

Также с 1 сентября по приказу Минпросвещения по всей стране появятся новые профильные классы — агроклассы. В Липецкой области такие классы создаются с прошлого года и сейчас их уже 11. В следующем году агроклассов станет 32, а в 2027-м — 94! Такие классы сотрудничают с партнерами-работодателями и вузами аграрного направления.

Из других новшеств — в школах будет больше уроков истории: с пятого по восьмой класс на историю отведены по три урока в неделю взамен двух. В пятом, шестом и седьмом классах также добавят модуль «История края». Предмет будут преподавать по обновленной единой линейке учебников.

А вот обществознания станет меньше: из расписания шестых-седьмых классов его исключат совсем. А с 1 сентября 2026-го года обществознание будут преподавать только в 9-11 классах.

Что с кадрами?

731x5zosvaqj0dcbt4ug90i1uevvft06.jpeg

По данным Министерства образования Липецкой области, две новые школы в Липецке полностью укомплектованы кадрами — в них остаются единичные вакансии.

Школы Липецка обеспечены кадрами на 98,7%, но остаются 270 вакансий учителей: требуются 31 учитель математики, 28 — русского языка и литературы, 26 учителей начальных классов. Требуются, но меньше, учителя информатики, иностранных языков, физкультуры, физики и других предметов.

Педагогов в области привлекают всевозможными выплатами.

До от 150 до 200 тысяч рублей единовременно могут получить в Липецкой области молодые педагоги, которые впервые устроятся в школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования. С 2023 года эти выплаты получили уже 564 педагога.

Молодые специалисты также могут рассчитывать ежемесячно на +50% от оклада при стаже до двух лет, на +30% от оклада при стаже от 2 до 5 лет.

Если педагог работает в сельской местности, он может получить единовременно миллион рублей по программе «Земский учитель». Также для сельских учителей предусмотрены две ежемесячные меры поддержки: +25% от оклада и частичная компенсация оплаты услуг ЖКХ.

Для классных руководителей есть региональная выплата до 6 000 рублей и федеральная выплата до 5 000 рублей, или выплата в 10 000 рублей — если в населенном пункте проживают менее 100 тысяч человек.

Для советников директора по воспитанию в школах и колледжах есть ежемесячная выплата в 5 000 рублей, а для педагогов-наставников и методистов — ежемесячные доплаты на усмотрение школы.

Как быть с поборами?

Позиция Министерства образования Липецкой области в этом смысле однозначна — никаких сборов денег с родителей на ремонт классов, покупку шкафов, уборку кабинетов, шторы и замену светильников быть не должно! Но, к сожалению, такие случаи бывают. И зачастую инициатива исходит не от школы, а от родителей.

Какой выход? Не сдавать. Обсуждать всё в родительском коллективе. Можно жаловаться — в департамент образования администрации Липецка, региональное министерство образования, в прокуратуру.

Несколько лет подряд прокуратура Липецкой области открывала «горячую линию» для жалоб на школьные поборы. В случаях, когда жалобы подтверждались, директора школ получали прокурорские представления.
школа
День знаний
образование
4
0
0
1
1

Комментарии (15)

Сначала новые
Раньше
сегодня, 11:19
Люди шли в профессию по призванию,а сейчас по оплате.Очень печально.В нас все родственники были учителями,работали в сельской местности имели многодетные семьи,но никто не был и не подавал.Мой первый учитель мужчина ходил в день десять километров до нашей школы,и ещё грел нам горячий чай с кусочком хлеба.Настоящие учителя в прошлом.
Ответить
Мы
сегодня, 10:55
Ясен пень , сняли в Воронеже для студента однокомнатную квартиру за 32000 в месяц ! В центре города и в кавртире евроремонт !
Ответить
Ясен пень
сегодня, 11:01
Только учителя в Воронеже получают не больше чем в Липецке
Ответить
Первоклассник Петя
сегодня, 10:54
Наша училка уволилась из школы. Сказала, что за такие копейки работать устала.
Ответить
Поэтому
сегодня, 11:02
Ты уже три года первоклассник?
Ответить
Родитель
сегодня, 10:38
Дожили!!! Учителя начальных классов классными руководители поставили в 5 классах и русского языка. А английского во втором классе полгода не было, так как учителя не было. И какие знания потом .....
Ответить
Липчанин
сегодня, 10:33
Не все сядут 1го сентября за парты. Сош 5 капитальный ремонт продолжается. А дети 1го сентября пойдут в музей, не в школу. Не для всех 1го сентября открываются двери в школу. Может так и учебный год продолжим? Посетителей в музеях больше будет, за счёт родительских денег. Везде все стараются нажить я на неудобства... Печально.
Ответить
Наталья
сегодня, 09:42
Заявление в прокуратуру написали?
Ответить
Гость
сегодня, 09:30
В Москве высокие оклады учителей с 1 сентября повышает Собянин на 24% , что предложит Артамонов ? Липецким педагогам , переезжать в Москву ! А он с местным правительством сам будет преподавать детям .
Ответить
Ясен пень
сегодня, 10:11
Когда аренда однокомнатной квартиры стоит от 50 тыс/месяц
Ответить
Эйн
сегодня, 11:03
Когда аренда однокомнатной квартиры стоит от 50 тыс/месяц Какую зарплату предлагают учителям в Москве? Может быть, и правда переехать?
Ответить
Гость
43 минуты назад
Какую зарплату предлагают учителям в Москве? Может быть, и правда переехать? От 70 до 100.Но придётся учить детей "ценных специалистов", со всеми вытекающими..
Ответить
Наталья
сегодня, 09:27
Заявление в прокуратуру написали?
Ответить
О поборах
сегодня, 09:15
Собирали деньги на озеленение школьной территории,сдали.Осенью возле школы не было ни цветочка...
Ответить
Нервная мать
сегодня, 09:13
Инициатива поборов на ремонт класса исходит от родителей? Смешно. Статья содержательная, но самое главное не изложили: сколько оклад учителя без категории хотя бы? Чтобы посчитать доплату за молодого специалиста.Думается мне, не больше 15 тысяч. И про аграрные классы рассмешили. Развалили весь аграрный комплекс, остатки барыги-частники выкупили, а теперь классы создают.
Ответить
