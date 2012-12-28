Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
вчера, 10:56
Подросток из Грязинского района перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь спасти родителей от тюрьмы
15-летняя жительница Грязинского района перевела мошенникам свыше миллиона рублей семейных сбережений после многодневной психологической обработки.
Девочка перевела деньги с нескольких счетов, включая сберегательные, на обычный дебетовый счет, после чего вывела их через мобильное приложение банка и с помощью QR-кодов, присланных злоумышленниками. Это не составило труда, поскольку она знала пароли от телефонов и банковских приложений родителей.
Утром родители обнаружили пропажу 1 084 516 рублей и обратились в дежурную часть ОМВД России по Грязинскому району.
«Истории, кода мошенники используют слабость и доверчивость несовершеннолетних — не редкость. Жертвами обмана становятся не только малолетние дети, но и подростки, которым вот-вот исполнится 18 лет. Ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев, переводить деньги на якобы «безопасные» и иные счета. Взрослым необходимо устанавливать разные пароли для входа в банковское приложение и для доступа к смартфону. Родителям важно следить за поведением детей. В случае, если ребенок меняется в поведении, становится скрытным или тревожным, а к телефонам и финансам родителей появляется необычный интерес, это может говорить о давлении со стороны злоумышленников», — еще раз напомнили в УМВД России по Липецкой области.
