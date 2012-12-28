Подросток из Грязинского района перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь спасти родителей от тюрьмы

15-летняя жительница Грязинского района перевела мошенникам свыше миллиона рублей семейных сбережений после многодневной психологической обработки.

Мошенники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов, несколько дней общались с подростком по телефону и в мессенджерах, используя сложную схему обмана. Они убедили девочку, что для спасения родителей, которые, якобы, неправильно хранят свои сбережения, и им за это грозит уголовная ответственность, ей необходимо открыть «безопасную ячейку в Центробанке» и перевести на нее все семейные накопления. При этом мошенники убедили подростка действовать ночью и в строгой секретности от взрослых.Девочка перевела деньги с нескольких счетов, включая сберегательные, на обычный дебетовый счет, после чего вывела их через мобильное приложение банка и с помощью QR-кодов, присланных злоумышленниками. Это не составило труда, поскольку она знала пароли от телефонов и банковских приложений родителей.Утром родители обнаружили пропажу 1 084 516 рублей и обратились в дежурную часть ОМВД России по Грязинскому району.«Истории, кода мошенники используют слабость и доверчивость несовершеннолетних — не редкость. Жертвами обмана становятся не только малолетние дети, но и подростки, которым вот-вот исполнится 18 лет. Ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев, переводить деньги на якобы «безопасные» и иные счета. Взрослым необходимо устанавливать разные пароли для входа в банковское приложение и для доступа к смартфону. Родителям важно следить за поведением детей. В случае, если ребенок меняется в поведении, становится скрытным или тревожным, а к телефонам и финансам родителей появляется необычный интерес, это может говорить о давлении со стороны злоумышленников», — еще раз напомнили в УМВД России по Липецкой области.