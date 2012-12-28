Все новости
Происшествия
2749
вчера, 10:56
60

Подросток из Грязинского района перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь спасти родителей от тюрьмы

15-летняя жительница Грязинского района перевела мошенникам свыше миллиона рублей семейных сбережений после многодневной психологической обработки.

Мошенники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов, несколько дней общались с подростком по телефону и в мессенджерах, используя сложную схему обмана. Они убедили девочку, что для спасения родителей, которые, якобы, неправильно хранят свои сбережения, и им за это грозит уголовная ответственность, ей необходимо открыть «безопасную ячейку в Центробанке» и перевести на нее все семейные накопления. При этом мошенники убедили подростка действовать ночью и в строгой секретности от взрослых.

Девочка перевела деньги с нескольких счетов, включая сберегательные, на обычный дебетовый счет, после чего вывела их через мобильное приложение банка и с помощью QR-кодов, присланных злоумышленниками. Это не составило труда, поскольку она знала пароли от телефонов и банковских приложений родителей.

Утром родители обнаружили пропажу 1 084 516 рублей и обратились в дежурную часть ОМВД России по Грязинскому району.

«Истории, кода мошенники используют слабость и доверчивость несовершеннолетних — не редкость. Жертвами обмана становятся не только малолетние дети, но и подростки, которым вот-вот исполнится 18 лет. Ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев, переводить деньги на якобы «безопасные» и иные счета. Взрослым необходимо устанавливать разные пароли для входа в банковское приложение и для доступа к смартфону. Родителям важно следить за поведением детей. В случае, если ребенок меняется в поведении, становится скрытным или тревожным, а к телефонам и финансам родителей появляется необычный интерес, это может говорить о давлении со стороны злоумышленников», — еще раз напомнили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
2
0
10
3
8

Комментарии (60)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не верю
сегодня, 08:47
Выдуманная история. Сейчас многие мошенниками прикрывают свое неудавшееся воровство
Ответить
СССР
вчера, 23:50
смартфоны погубят многих. есть уже психологические нарушения и зависимость от них
Ответить
Гостья
вчера, 23:27
Надо родителям проводить беседы - как раньше о том, что нельзя с незнакомыми куда либо ходить, а сейчас даже разговаривать.
Ответить
Ромео
вчера, 20:48
Не доверяйте детям доступ к своим финансам, разденут вас до трусов)))
Ответить
Виктор
вчера, 19:43
Родителям в первую очередь надо не допускать детей к своим телефонам с банковскими приложениями и госуслугами
Ответить
Павел
вчера, 20:28
Родители из "упущенного поколения". Они родились в то время, когда ими никто не занимался в 90-е. Откуда им самим знать, что надо делать, а что нет.
Ответить
Нонка
вчера, 19:16
Ах , дети -ах деточки .. К семейному бюджету руки не тяните там территория родителей то есть тех кто заработал эти ресурсы А так то -да, купили убедили , обманули Буратины -рулят!
Ответить
Я
вчера, 18:31
Все стали осуждать девочку. И самое страшное, что считают виноватой её , а не мошенников. Да, сейчас, из всех "утюгов" рассказывают про мошенничество, но толку от этого никакого. Может стоит на законодательном уровне увеличивать сроки за такие преступления?! Страшно представить, что чувствует сейчас ребенок ( да, в 15 лет, это ребёнок), Ведь она пыталась спасти своих родителей, а ... !!!! А родителям сейчас нужно поддержать своего ребёнка.
Ответить
Бабка Первая
вчера, 19:03
Родителям надо извиняться перед ребёнком. Это они обязаны были научить её правилам поведения с незнакомцами и цифровой безопасности. А не перекладывать ответственность, предоставляя все коды доступа к средствам семьи.
Ответить
АКСИОМА.
вчера, 15:41
Чем больше прогресс тем больше мошеничества. Чтобы не было мошеничества должны все люди быть чесными.но это не реально это фантастика.Значит так устроена природа человека.
Ответить
nb
вчера, 14:44
А почему не работает лозунг защиты от мошенников? Законы есть, а толку нет!
Ответить
Потому что
вчера, 14:54
Кроме законов мозги нужны, а у смартфонного поколения их нет.
Ответить
Странно
вчера, 15:04
Кроме законов мозги нужны, а у смартфонного поколения их нет. А у телеграфного есть? Старушки не ленятся даже лично в банк сходить и деньги снять, чтобы потом перевести, Но притворяются больными, как что. У телеграфного поколения вообще с головой не в порядке от всего этого.
Ответить
Конечно есть
вчера, 15:14
А у телеграфного есть? Старушки не ленятся даже лично в банк сходить и деньги снять, чтобы потом перевести, Но притворяются больными, как что. У телеграфного поколения вообще с головой не в порядке от всего этого. Они свои деньги тратят, а не деньги близких родственников. Улавливаешь разницу?
Ответить
Павел
вчера, 15:33
Они свои деньги тратят, а не деньги близких родственников. Улавливаешь разницу? Здесь речь идёт о том, какое поколение глупее. И смартфоны здесь ни при чём. Поколение пожилое далеко не умнее "смартфонного", хотя вроде бы, считают себя опытными. Даже умудряются советы раздавать.
Ответить
Прохор
вчера, 15:52
Здесь речь идёт о том, какое поколение глупее. И смартфоны здесь ни при чём. Поколение пожилое далеко не умнее "смартфонного", хотя вроде бы, считают себя опытными. Даже умудряются советы раздавать. Здесь определяющее слово "пожилое". Страшно подумать что будет со смартфонным поколением, когда оно станет пожилым. По всей видимости будет вообще жесть.
Ответить
Виктор
вчера, 16:11
Здесь определяющее слово "пожилое". Страшно подумать что будет со смартфонным поколением, когда оно станет пожилым. По всей видимости будет вообще жесть. Да. Когда придут новые технологии, смартфонное поколение будет таким же растерянным, как сейчас телеграфное.
Ответить
Странно
вчера, 15:31
Они свои деньги тратят, а не деньги близких родственников. Улавливаешь разницу? Но ведь в любом случае эти деньги остались бы в семье. Миллионы своих денег старушки не потратят.
Ответить
Ничего странного
вчера, 16:03
Но ведь в любом случае эти деньги остались бы в семье. Миллионы своих денег старушки не потратят. В любом случае старушки сами эти деньги заработали, а смартфонное поколение почему-то только тратить может
Ответить
))
вчера, 16:58
В любом случае старушки сами эти деньги заработали, а смартфонное поколение почему-то только тратить может А в не со смартфона пишите? Поколение. Смартфоное поколение деньги сами зарабатывают . А вот то поколение 60-70 годов за жкх элементарно не могут заплатить через телефон. Пруться на почту и стоят с выпученными глазами целый день. Придёшь на почту по записи посылку отправить: вылупят глазищи как с каменного века.
Ответить
Виктор
вчера, 16:10
В любом случае старушки сами эти деньги заработали, а смартфонное поколение почему-то только тратить может Но оба недалёкие. Какая разница, чьи тратить. Старушки и кредиты берут а это ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ. Главное, не чьи, а на что все тратят.Так что не от поколений зависит. Что стар, сто млад, гласит русская пословица.
Ответить
Роман
вчера, 16:17
Но оба недалёкие. Какая разница, чьи тратить. Старушки и кредиты берут а это ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ. Главное, не чьи, а на что все тратят.Так что не от поколений зависит. Что стар, сто млад, гласит русская пословица. Пожилым кредиты не дают. Молодым дают. Так что пожилые тратят свои, а молодые чужие
Ответить
Виктор
вчера, 16:28
Пожилым кредиты не дают. Молодым дают. Так что пожилые тратят свои, а молодые чужие В 60 дают спокойно банки. У меня родственник брал. А микрозаймы, так всем подряд. Читайте новости про пенсионеров.
Ответить
Детки
вчера, 13:43
В сморфонах разбираются а в жизни НЕТ. Потому так и выходит нашим детям нечего доверять нельзя. Особено что касается денег . И тому подобного
Ответить
Да уж
вчера, 14:36
А уж у бабушек и дедушек родственникам лучше вообще изъять деньги. Во-первых, они откладывают не на жизнь. А во-вторых, тоже им доверять нельзя.
Ответить
Еще комментарии
