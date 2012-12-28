Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
вчера, 10:53
Черные ассенизаторы сливают нечистоты у Студеновского кладбища
Номера машин они скручивают, лица — закрывают.
«Рядом со Студеновским кладбищем сейчас огромная зловонная лужа от нечистот, сливаемых в коллектор ассенизаторами. Водители часто прячут лицо, на некоторых машинах сзади нет госномеров. По дороге мимо этого места ходят местные жители, которые и сказали о сильном запахе канализации и грязи. Жители уже готовы дежурить у люка и гонять ассенизаторов, как делали это, когда нечистоты сливали в люк на улице Энгельса», — пишут жители района в соцсетях.
