Черные ассенизаторы сливают нечистоты у Студеновского кладбища

Номера машин они скручивают, лица — закрывают.

Жители сокольского района «Коллективка» и «Бугор» жалуются на черных ассенизаторов, которые сливают содержимое автоцистерн прямо у Студеновского кладбища, расположенного в районе улиц Свердлова и Энгельса. При этом современные золотари маскируются как могут.«Рядом со Студеновским кладбищем сейчас огромная зловонная лужа от нечистот, сливаемых в коллектор ассенизаторами. Водители часто прячут лицо, на некоторых машинах сзади нет госномеров. По дороге мимо этого места ходят местные жители, которые и сказали о сильном запахе канализации и грязи. Жители уже готовы дежурить у люка и гонять ассенизаторов, как делали это, когда нечистоты сливали в люк на улице Энгельса», — пишут жители района в соцсетях.