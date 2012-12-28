Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летний липчанин упал с высотки
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
Читать все
19-летний липчанин упал с высотки
Происшествия
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Читать все
Общество
3687
вчера, 10:53
51

Черные ассенизаторы сливают нечистоты у Студеновского кладбища

Номера машин они скручивают, лица — закрывают.

Жители сокольского района «Коллективка» и «Бугор» жалуются на черных ассенизаторов, которые сливают содержимое автоцистерн прямо у Студеновского кладбища, расположенного в районе улиц Свердлова и Энгельса. При этом современные золотари маскируются как могут.

«Рядом со Студеновским кладбищем сейчас огромная зловонная лужа от нечистот, сливаемых в коллектор ассенизаторами. Водители часто прячут лицо, на некоторых машинах сзади нет госномеров. По дороге мимо этого места ходят местные жители, которые и сказали о сильном запахе канализации и грязи. Жители уже готовы дежурить у люка и гонять ассенизаторов, как делали это, когда нечистоты сливали в люк на улице Энгельса», — пишут жители района в соцсетях.

jRutWq-G3wOxCODxt4DfYi2nPi0ybNIWZhLEbhxRnJIRn0YlUYZqs8Dic3rx60O5bA_61dmjqldzfaAlou2hpalr.jpg
черные ассенизаторы
1
1
30
8
4

Комментарии (51)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена
сегодня, 11:55
Куда им сливать? Может канализацию начать делать в городе. Всё таки это город полумиллионик.
Ответить
Татьяна
сегодня, 10:41
В липецке вообще мэр, глава области, правоохранительные органы есть? если да - когда они планируют через сессию горсовета наделять полномочиями РВК штрафовать нарушителей, если сами не хотят наводить порядок?
Ответить
123
сегодня, 10:23
Липецк давно в г.. е плавает, сливают не только Липецкие машины, сливают все кому не лень со всех областей везут г..о! Владельческие собаки з..и весь липецк, все тротуары и газоны - никому дела нет!!!
Ответить
Олег
сегодня, 07:48
Но не только соколе сливают, но и ул. Депутатской в торце 81 дома около мусорки там же стоят камеры но повернуты совсем ни туда куда надо жильци обращались не раз в разные органы ответ один Номеров на авто нет лица скрыты. Кого искать?
Ответить
Елена
сегодня, 07:37
Никто не за что не отвечает. Поэтому бардак по всему городу чего не коснись
Ответить
7777777
вчера, 18:51
А все об этом только узнали?)))))))
Ответить
Наталья
вчера, 17:45
Сегодня в 17-40 машина снова сливала нечистоты. При этом снова полная конспираци, кабина полностью закрыта защитной сеткой. Просим, срочно разобраться с этой проблемой!!!!
Ответить
Соловей
вчера, 17:09
Постоянно там сливают ,номера и рожи свои тоже прячут !
Ответить
гость
вчера, 15:28
Почему эти люди к мэру не обращаются?
Ответить
Антон
вчера, 14:53
А из правоохранительных органов, никто, не может помочь..
Ответить
Так
вчера, 15:48
Смелости хватает только в соцсетях жаловаться. А как заявление написать, так сразу куда то смелость исчезает
Ответить
Так
вчера, 15:28
Смелости хватает только в соцсетях жаловаться. А как заявление написать, так сразу куда то смелость исчезает
Ответить
Местная
вчера, 15:45
Смелости хватает только в соцсетях жаловаться. А как заявление написать, так сразу куда то смелость исчезает Так пока в соцсетях не напишешь, чиновники не зашевелятся, пришлют очередную отписку, что нарушений не обнаружено, заявление отработано. Как будто первый раз
Ответить
Я вас умоляю
вчера, 15:49
Так пока в соцсетях не напишешь, чиновники не зашевелятся, пришлют очередную отписку, что нарушений не обнаружено, заявление отработано. Как будто первый раз Думаете кто то из чиновников читает ваши соцсети?
Ответить
Спиридон
вчера, 15:14
Так ведь работать некому в органах. Зарплата копейки, прессинг страшный, нагрузка огромная. НЕКОМУ.....
Ответить
Максимилиан
сегодня, 09:50
Так ведь работать некому в органах. Зарплата копейки, прессинг страшный, нагрузка огромная. НЕКОМУ..... Зарплата в МВД давно не копейки и работенка не пыльная сиди в кабинете, отписки печатай. Сколько раз обращался, и по краже и по мошенникам через месяц писуля в возбуждении уголовного дела отказать
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить