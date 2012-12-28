Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»

16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Отца в третий раз наказали за ложный вызов экстренных служб.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 7 июля этого года пьяный мужчина по причине неприязни к дочери позвонил по номеру «112» и сделал ложное сообщение о том, что его дочь незаконно продала дом. Но в ходе проверки эта информация не подтвердилась.
Ранее мужчина уже дважды административно наказывали за ложные вызовы полицейских: тогда он сообщал о незаконной продаже дома, а также причастности дочери к теракту в «Крокусе».
