Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»

Отца в третий раз наказали за ложный вызов экстренных служб.

В Краснинском районе суд оштрафовал 54-летнего мужчину на 1000 рублей за заведомо ложный вызов спецслужб (по статье 19.13 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 7 июля этого года пьяный мужчина по причине неприязни к дочери позвонил по номеру «112» и сделал ложное сообщение о том, что его дочь незаконно продала дом. Но в ходе проверки эта информация не подтвердилась.Ранее мужчина уже дважды административно наказывали за ложные вызовы полицейских: тогда он сообщал о незаконной продаже дома, а также причастности дочери к теракту в «Крокусе».