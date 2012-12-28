16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Погода в Липецке
сегодня, 17:01
В Липецкой области — последний прохладный день
Циклон и прохладная погода покидают Липецкую область.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 августа — 13 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 29 августа — 16 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный, ночью немного слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +15 до +20.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.
День 27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году — 2 градуса тепла.
