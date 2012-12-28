Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
Происшествия
Зона красного уровня расширилась еще на три района
Происшествия
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
Читать все
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Лишь 20 заявок подано на участие в программе «Мой двор» на 2026 год
Общество
Финансирование туризма в Липецке снизили в четыре раза
Общество
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Гроза ожидается в ближайшие часы
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
В Ссёлках дерево упало на дорогу и оборвало провода
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
523
сегодня, 17:01

В Липецкой области — последний прохладный день

Циклон и прохладная погода покидают Липецкую область.

В ближайшие сутки погоду в Липецкой области будет определять обширный циклон с центром над северо-западом европейской территории России. Пройдут кратковременные грозовые дожди. В последующие двое суток атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 августа — 13 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 29 августа — 16 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный, ночью немного слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +15 до +20. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.

День 27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году — 2 градуса тепла. 

потепление
0
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить