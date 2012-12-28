20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
424
сегодня, 10:16
4
57-летняя ельчанка хотела получить посылку и лишилась почти миллиона рублей
А 50-летний ельчанин хотел купить квадроцикл и перевел мошенникам 410 000 рублей.
Обрабатывать женщину мошенники начали 21 августа: ей позвонили от имени «Почты России» и обрадовали: ельчанке курьером должны передать посылку. Женщина подумала, что посылку могла отправить ее дочь.
«Чтобы получить посылку, женщина продиктовала код из SMS-сообщения. Потом ей пришло оповещение о попытке взлома ее личного кабинета портала «Госуслуги» и номер технической поддержки. По указанному номеру ответила девушка, которая переключила ельчанку якобы на сотрудника «Роскомнадзора», а далее на «сотрудника Росфинмониторинга». Потом подключился «следователь ФСБ». Он назвал все личные данные женщины и сказал, что в отношении ее возбуждено уголовное дело»», — сообщает ОМВД России по Ельцу.
Мошенник, выступавший под видом сотрудника ФСБ, предложил женщине заблокировать ее счета и создать новые, так как она якобы подписала доверенность на имя третьего лица, и теперь ее в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления. На следующий день женщина поехала в банк, сняла 892 900 рублей и перевела мошенниками. В этот же день женщине позвонил через мессенджер «сотрудник полиции» и сказал, что скоро у неё будет производиться обыск. Чтобы не конфисковали оставшиеся деньги, их тоже нужно перевести на указанный ранее счет. И ельчанка перевела через банкомат оставшиеся у нее 100 000 рублей.
Всего женщина лишилась 992 900 рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
А 50-летний ельчанин хотел купить квадроцикл на сайте бесплатных объявлений, перевел на продавцу 410 000 рублей, и стал ждать доставку. Ему даже прислали квитанцию об отправке товара. Но квадроцикл так и не пришел, а в курьерской службе, мужчине сообщили, что квитанции с таким номером не существует. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Комментарии (4)