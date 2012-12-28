Все новости
Здоровье
70
34 минуты назад

В Липецкой области от клещей пострадал уже 5281 человек

В числе покусанных 2430 детей.

От укусов клещей в Липецкой области пострадал уже 5281 человек, в том числе 2430 детей.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, пораженность снятых с людей и доставленных для исследования в лаборатории клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 16,2%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 3,9%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.

Присасывание клещей в большинстве случаев произошло на территории домов и приусадебных участков (69,3% всех случаев). Также клещи нападали на людей на природе (16,9%), в садоводческих товариществах (4,3%), в парках (3,6%), на кладбищах (1,3%).

В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
