Здоровье
70
34 минуты назад
В Липецкой области от клещей пострадал уже 5281 человек
В числе покусанных 2430 детей.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, пораженность снятых с людей и доставленных для исследования в лаборатории клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 16,2%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 3,9%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.
Присасывание клещей в большинстве случаев произошло на территории домов и приусадебных участков (69,3% всех случаев). Также клещи нападали на людей на природе (16,9%), в садоводческих товариществах (4,3%), в парках (3,6%), на кладбищах (1,3%).
В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
