19 минут назад
В случае атак БПЛА голосование на выборах депутатов будет приостановлено
Алгоритмы работы во внештатных ситуациях отработали члены избирательных комиссий Липецкой области.
Одна из таких ситуаций — сообщения минировании участков для голосования. В таком случае председатель избирательной комиссии передаст информацию в службы экстренного реагирования, прорези ящиков для голосования будут опечатаны, а комиссия вместе избирателями покинет участок через эвакуационные выходы, чтобы продолжить голосование в резервном автобусе.
Разработаны и алгоритмы действий во время красного уровня воздушной опасности.
— В случае красного уровня воздушной опасности придется приостанавливать голосование и быстро возобновлять его после исчезновения угрозы, — рассказал председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.
В каждом из избирательных участков предусмотрены резервные помещения с запасами воды и убежища, где избиратели и организаторы голосования могут переждать тревогу. Кроме того, на случай аварийного отключений электроэнергии избиркомы оснащены 236 генераторами.
Напомним, 12, 13 и 14 сентября пройдут выборы депутатов Липецкого городского Совета, депутатов местных советов Грязинского, Данковского Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Тербунского, Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского округов и районов, довыборы депутатов Елецкого горсовета.
Фото: Telegram-канал Избирательная комиссия Липецкой области
