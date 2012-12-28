В случае атак БПЛА голосование на выборах депутатов будет приостановлено

Алгоритмы работы во внештатных ситуациях отработали члены избирательных комиссий Липецкой области.

Члены избирательных комиссий 12 муниципальных округов области, Лев-Толстовского района, Ельца и Липецка отработали алгоритмы работы в случае внештатных ситуаций во время предстоящих выборов депутатов местных советов. В тренировке им помогали представителей УМВД, МЧС, Росгвардии и прокуратуры.Одна из таких ситуаций — сообщения минировании участков для голосования. В таком случае председатель избирательной комиссии передаст информацию в службы экстренного реагирования, прорези ящиков для голосования будут опечатаны, а комиссия вместе избирателями покинет участок через эвакуационные выходы, чтобы продолжить голосование в резервном автобусе.Разработаны и алгоритмы действий во время красного уровня воздушной опасности.— В случае красного уровня воздушной опасности придется приостанавливать голосование и быстро возобновлять его после исчезновения угрозы, — рассказал председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.В каждом из избирательных участков предусмотрены резервные помещения с запасами воды и убежища, где избиратели и организаторы голосования могут переждать тревогу. Кроме того, на случай аварийного отключений электроэнергии избиркомы оснащены 236 генераторами.Напомним, 12, 13 и 14 сентября пройдут выборы депутатов Липецкого городского Совета, депутатов местных советов Грязинского, Данковского Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Тербунского, Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского округов и районов, довыборы депутатов Елецкого горсовета.