Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета получил пять лет условно за незаконную продажу семи земельных участков
сегодня, 07:24
Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
Вину женщина признала, ей грозит до двух лет лишения свободы.
«По данным следствия, с февраля по август прошлого года обвиняемая, работая в почтовом отделении, систематически присваивала вверенные ей наличные деньги и товары (продукты, сим-карты, лотерейные билеты). А для сокрытия недостачи она составляла товарно-денежные отчеты, указывая в остатке деньги и товары, которых фактически в наличии не было», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Несоответствие было выявлено в результате инвентаризации. Ущерб превысил 236 тысяч рублей.
В ходе следствия женщина признала вину и добровольно возместила часть причинённого ущерба. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
