Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей

26-летняя данковчанка предстанет перед судом по обвинению в присвоении вверенного ей имущества (по части первой статьи 160 УК РФ).«По данным следствия, с февраля по август прошлого года обвиняемая, работая в почтовом отделении, систематически присваивала вверенные ей наличные деньги и товары (продукты, сим-карты, лотерейные билеты). А для сокрытия недостачи она составляла товарно-денежные отчеты, указывая в остатке деньги и товары, которых фактически в наличии не было», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Несоответствие было выявлено в результате инвентаризации. Ущерб превысил 236 тысяч рублей.В ходе следствия женщина признала вину и добровольно возместила часть причинённого ущерба. Ей грозит до двух лет лишения свободы.