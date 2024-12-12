Сегодня в Липецке: день красивого взгляда, треть липчан работают не по специальности

Нас ждут открытие недели детской книги, мастер-классы и встреча с режиссёром.

Днём в Липецке от +4 до +6 градусов, переменная облачность и без существенных осадков.









Сегодня празднуют Всемирный метеорологический день. 23 марта 1950 года была создана Всемирная метеорологическая организация (ВМО), затем ООН придумало праздник метеорологов. Каждый год ВМО выбирает определенную тему для празднования, в 2026 году — «Наблюдая сегодня, защищаем завтра».













Светлана Склярская, фото vk.com/svetlana_skl









Мария Колычева в работе









Ещё сегодня Всемирный день медведя и день красивого взгляда, так что постарайтесь смотреть на окружающих как-то добрее. А в Чечне сегодня День республиканской конституции.С 10:00 до окончания немонтных рпабот перекроют холодную воду:В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Мирной, Л.Шевцовой, Перова, Полетаева, Союзной, С.Тюленина, Урожайной, переулков Брянского, Боринского, Витебского. Данковского, Львовского, Хвойного, Черниговского, проезда Потапова.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Барабанщикова А.В.;- ул. Басинского В.Л., 2, 3, 4, 6, 7, 8, 910, 12, 13, 17;- ул. Бахаева С.А.;- ул. Васильковая, 31, 34;- ул. Грушевая, 19;- ул. Дальняя, 13, 15, 31;- ул. Земляничная, 5;- ул. Знаменского В.И., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;- ул. Ивовая, 2, 20, 26, 34;- ул. Красивая, 6а;- ул. Лозовая 5, 9, 12, 30;- ул. Нектарная, 16, 18;- ул. Ореховая, 23, 27, 32, 34, 38а;- ул. Полунина А.И.;- ул. Радужная, 7;- ул. Ромашковая, 34;- ул. Фиалковая, 4;- ул. Черешневая, 8;- Садоводчество «Дачный 1»;- Садоводчество «Дачный 2»,. 102, 122, 133, 135, 145, 152, 16, 170, 178, 18, 226, 240а, 253, 260, 4, 8;- Садоводчество «Металлург 3»;По понедельникам в городе заторов больше всего, поэтому ловите ссылку на приложение, которое может помочь их избежать.Мастер Светлана Склярская покажет, что роспись пряников – это увлекательное занятие. Вы не только освоите новое кулинарное искусство, но и унесете домой уникальный сладкий подарок, сделанный своими руками. Можно участвовать целыми семьями.В 14:00 в БИЦ «Левобережный» (пр-т Мира, 5) состоится открытие недели детской книгиМероприятия недели будут проходить во всех городских библиотеках, а для торжественного открытия выбрали библиотеку на Левом берегу. Сегодня состоится чествование самых активных читателей и встреча с липецкой детской писательницей Алёной Кашурой. Гостей ждёт погружение в мир литературы, где каждый ребёнок сможет почувствовать себя не просто зрителем, а главным героем книжных историй.Ребят зовут поиграть в настолки и просто весело провести время. Участвовать можно целыми командами или приходить поодиночке: сборную вашей детской мечты вам подберут прямо на месте.Встреча с режиссёром Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого Марией Колычевой. Разговор об искусстве и мастер-класс, на котором участники смогут попробовать себя в роли актеров и освоить некоторые техники сценического мастерства.В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) продолжится мини-курс театральных читок от Дины КюнбергерВы исследуете предложенную пьесу, проведете литературный и режиссёрский анализ, а также подготовите её читку вместе с мастером. В финале по итогам нескольких занятий состоится открытый показ на зрителя, на котором каждый из участников сыграет роль в постановке.Поклониться им можно и сегодня, и в течение всей недели с 7:00 до19:00. Вечером в воскресенье, 29 марта, ковчег с мощами покинет Липецк.46% липчан заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Еще 23% респондентов трудится в смежных областях. У каждого третьего работа никак не связана с полученной специальностью, таких 31%.По профилю работают: врачи, 90% подтвердили, что работают по специальности. За ними следуют юристы – 82% и главные бухгалтеры – 81%. А вот среди менеджеров по работе с клиентами соответствующую специальность имеют лишь 14%. Может, потому и обслуживание у нас почти везде такое…Среди менеджеров по закупкам и продажам профильное образование имеют лишь 20% и 23% соответственно.