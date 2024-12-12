сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: день красивого взгляда, треть липчан работают не по специальности
Нас ждут открытие недели детской книги, мастер-классы и встреча с режиссёром.
Днём в Липецке от +4 до +6 градусов, переменная облачность и без существенных осадков.
Синоптиков с праздником!
Сегодня празднуют Всемирный метеорологический день. 23 марта 1950 года была создана Всемирная метеорологическая организация (ВМО), затем ООН придумало праздник метеорологов. Каждый год ВМО выбирает определенную тему для празднования, в 2026 году — «Наблюдая сегодня, защищаем завтра».
Ещё сегодня Всемирный день медведя и день красивого взгляда, так что постарайтесь смотреть на окружающих как-то добрее. А в Чечне сегодня День республиканской конституции.
Отключение воды
С 10:00 до окончания немонтных рпабот перекроют холодную воду:
- ул. Союзная, 3;
- пр-д Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Мирной, Л.Шевцовой, Перова, Полетаева, Союзной, С.Тюленина, Урожайной, переулков Брянского, Боринского, Витебского. Данковского, Львовского, Хвойного, Черниговского, проезда Потапова.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Барабанщикова А.В.;
- ул. Басинского В.Л., 2, 3, 4, 6, 7, 8, 910, 12, 13, 17;
- ул. Бахаева С.А.;
- ул. Васильковая, 31, 34;
- ул. Грушевая, 19;
- ул. Дальняя, 13, 15, 31;
- ул. Земляничная, 5;
- ул. Знаменского В.И., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;
- ул. Ивовая, 2, 20, 26, 34;
- ул. Красивая, 6а;
- ул. Лозовая 5, 9, 12, 30;
- ул. Нектарная, 16, 18;
- ул. Ореховая, 23, 27, 32, 34, 38а;
- ул. Полунина А.И.;
- ул. Радужная, 7;
- ул. Ромашковая, 34;
- ул. Фиалковая, 4;
- ул. Черешневая, 8;
- Садоводчество «Дачный 1»;
- Садоводчество «Дачный 2»,. 102, 122, 133, 135, 145, 152, 16, 170, 178, 18, 226, 240а, 253, 260, 4, 8;
- Садоводчество «Металлург 3»;
- Садоводчество «Монтажник».
Пробки
По понедельникам в городе заторов больше всего, поэтому ловите ссылку на приложение, которое может помочь их избежать.
Вкусный весенний подарок
В 12:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередной «Понеддельник мастеровой», в ходе которого состоится мастер-класс «Весенний подарок» (6+).
Светлана Склярская, фото vk.com/svetlana_skl
Мастер Светлана Склярская покажет, что роспись пряников – это увлекательное занятие. Вы не только освоите новое кулинарное искусство, но и унесете домой уникальный сладкий подарок, сделанный своими руками. Можно участвовать целыми семьями.
Неделя детской книги
В 14:00 в БИЦ «Левобережный» (пр-т Мира, 5) состоится открытие недели детской книги (6+).
Мероприятия недели будут проходить во всех городских библиотеках, а для торжественного открытия выбрали библиотеку на Левом берегу. Сегодня состоится чествование самых активных читателей и встреча с липецкой детской писательницей Алёной Кашурой. Гостей ждёт погружение в мир литературы, где каждый ребёнок сможет почувствовать себя не просто зрителем, а главным героем книжных историй.
Детские игры
В 15:00 в Центральной детской библиотеке им. М.М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) начнётся час настольных игр (6+).
Ребят зовут поиграть в настолки и просто весело провести время. Участвовать можно целыми командами или приходить поодиночке: сборную вашей детской мечты вам подберут прямо на месте.
Встреча с режиссёром
В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится мероприятие «Его величество театр» (12+).
Мария Колычева в работе
Встреча с режиссёром Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого Марией Колычевой. Разговор об искусстве и мастер-класс, на котором участники смогут попробовать себя в роли актеров и освоить некоторые техники сценического мастерства.
Стать артистом
В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) продолжится мини-курс театральных читок от Дины Кюнбергер (12+).
Вы исследуете предложенную пьесу, проведете литературный и режиссёрский анализ, а также подготовите её читку вместе с мастером. В финале по итогам нескольких занятий состоится открытый показ на зрителя, на котором каждый из участников сыграет роль в постановке.
Фото vk.com/teatrpodderevom
Святыня всё ещё в Липецке
Напоминаем, что в субботу, 21 марта в Христорождественский собор Липецка привезли мощи одного из самых уважаемых православных святителей Серафима Саровского (0+).
Поклониться им можно и сегодня, и в течение всей недели с 7:00 до19:00. Вечером в воскресенье, 29 марта, ковчег с мощами покинет Липецк.
На что учился, там и пригодился?
46% липчан заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Еще 23% респондентов трудится в смежных областях. У каждого третьего работа никак не связана с полученной специальностью, таких 31%.
Любопытно, что доход выше у тех, кто выбрал профессию по своему профиль. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 35%. А среди получающих от 200 тысяч, — уже 60%.
По профилю работают: врачи, 90% подтвердили, что работают по специальности. За ними следуют юристы – 82% и главные бухгалтеры – 81%. А вот среди менеджеров по работе с клиентами соответствующую специальность имеют лишь 14%. Может, потому и обслуживание у нас почти везде такое…
Среди менеджеров по закупкам и продажам профильное образование имеют лишь 20% и 23% соответственно.
Дорогие липчане! За окном становится всё теплее, а информационная лента с каждым днём – горячее.
