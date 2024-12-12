В Липецке похититель чуть не вынес весь алкоголь из магазина
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В МЧС заявили, что «робинзонам» помогают объездные пути
Происшествия
Над Липецкой областью есть сбития БПЛА
Происшествия
Над Липецкой областью чистое небо
Происшествия
Красный уровень тревоги объявлен для всей области
Происшествия
Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +10
Погода в Липецке
Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня
Происшествия
Сегодня в Липецке: день красивого взгляда, треть липчан работают не по специальности
Общество
Читать все
Красный уровень тревоги объявлен для всей области
Происшествия
В Липецке отремонтируют ведущую в Каменный лог металлическую лестницу с улицы Вермишева
Общество
Спасатели сняли пьяного липчанина с крыши заброшенного здания
Происшествия
61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета получил пять лет условно за незаконную продажу семи земельных участков
Происшествия
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
Ничего святого: 54-летняя женщина снимала со стен в храмах иконы и бросала их на пол
Происшествия
В Сырском Руднике горел мусоровоз
Происшествия
Над Липецкой областью есть сбития БПЛА
Происшествия
Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня
Происшествия
В Ельце и пяти округах области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
935
сегодня, 07:00
9

Сегодня в Липецке: день красивого взгляда, треть липчан работают не по специальности

Нас ждут открытие недели детской книги, мастер-классы и встреча с режиссёром.

Сухо

Днём в Липецке от +4 до +6 градусов, переменная облачность и без существенных осадков.

Синоптиков с праздником!

Сегодня празднуют Всемирный метеорологический день. 23 марта 1950 года была создана Всемирная метеорологическая организация (ВМО), затем ООН придумало праздник метеорологов. Каждый год ВМО выбирает определенную тему для празднования, в 2026 году — «Наблюдая сегодня, защищаем завтра».

Ещё сегодня Всемирный день медведя и день красивого взгляда, так что постарайтесь смотреть на окружающих как-то добрее. А в Чечне сегодня День республиканской конституции.

Отключение воды

С 10:00 до окончания немонтных рпабот перекроют холодную воду:

- ул. Союзная, 3;

- пр-д Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Мирной, Л.Шевцовой, Перова, Полетаева, Союзной, С.Тюленина, Урожайной, переулков Брянского, Боринского, Витебского. Данковского, Львовского, Хвойного, Черниговского, проезда Потапова.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Барабанщикова А.В.;
- ул. Басинского В.Л., 2, 3, 4, 6, 7, 8, 910, 12, 13, 17;
- ул. Бахаева С.А.;
- ул. Васильковая, 31, 34;
- ул. Грушевая, 19;
- ул. Дальняя, 13, 15, 31;
- ул. Земляничная, 5;
- ул. Знаменского В.И., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;
- ул. Ивовая, 2, 20, 26, 34;
- ул. Красивая, 6а;
- ул. Лозовая 5, 9, 12, 30;
- ул. Нектарная, 16, 18;
- ул. Ореховая, 23, 27, 32, 34, 38а;
- ул. Полунина А.И.;
- ул. Радужная, 7;
- ул. Ромашковая, 34;
- ул. Фиалковая, 4;
- ул. Черешневая, 8;
- Садоводчество «Дачный 1»;
- Садоводчество «Дачный 2»,. 102, 122, 133, 135, 145, 152, 16, 170, 178, 18, 226, 240а, 253, 260, 4, 8;
- Садоводчество «Металлург 3»;
- Садоводчество «Монтажник».

Пробки

По понедельникам в городе заторов больше всего, поэтому ловите ссылку на приложение, которое может помочь их избежать.


Вкусный весенний подарок

В 12:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередной «Понеддельник мастеровой», в ходе которого состоится мастер-класс «Весенний подарок» (6+).

Светлана Склярская, фото vk.com/svetlana_skl

Мастер Светлана Склярская покажет, что роспись пряников – это увлекательное занятие. Вы не только освоите новое кулинарное искусство, но и унесете домой уникальный сладкий подарок, сделанный своими руками. Можно участвовать целыми семьями.

Неделя детской книги

В 14:00 в БИЦ «Левобережный» (пр-т Мира, 5) состоится открытие недели детской книги (6+).

Фото vk.com/levoberezhniy_m5

Мероприятия недели будут проходить во всех городских библиотеках, а для торжественного открытия выбрали библиотеку на Левом берегу. Сегодня состоится чествование самых активных читателей и встреча с липецкой детской писательницей Алёной Кашурой. Гостей ждёт погружение в мир литературы, где каждый ребёнок сможет почувствовать себя не просто зрителем, а главным героем книжных историй.

Детские игры

В 15:00 в Центральной детской библиотеке им. М.М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) начнётся час настольных игр (6+).

Ребят зовут поиграть в настолки и просто весело провести время. Участвовать можно целыми командами или приходить поодиночке: сборную вашей детской мечты вам подберут прямо на месте.

Встреча с режиссёром

В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится мероприятие «Его величество театр» (12+).

Мария Колычева в работе

Встреча с режиссёром Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого Марией Колычевой. Разговор об искусстве и мастер-класс, на котором участники смогут попробовать себя в роли актеров и освоить некоторые техники сценического мастерства.

Стать артистом

В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) продолжится мини-курс театральных читок от Дины Кюнбергер (12+).

Вы исследуете предложенную пьесу, проведете литературный и режиссёрский анализ, а также подготовите её читку вместе с мастером. В финале по итогам нескольких занятий состоится открытый показ на зрителя, на котором каждый из участников сыграет роль в постановке.

Фото vk.com/teatrpodderevom

Святыня всё ещё в Липецке

Напоминаем, что в субботу, 21 марта в Христорождественский собор Липецка привезли мощи одного из самых уважаемых православных святителей Серафима Саровского (0+).

Поклониться им можно и сегодня, и в течение всей недели с 7:00 до19:00. Вечером в воскресенье, 29 марта, ковчег с мощами покинет Липецк.

На что учился, там и пригодился?

46% липчан заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Еще 23% респондентов трудится в смежных областях. У каждого третьего работа никак не связана с полученной специальностью, таких 31%.

Любопытно, что доход выше у тех, кто выбрал профессию по своему профиль. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 35%. А среди получающих от 200 тысяч, — уже 60%.

По профилю работают: врачи, 90% подтвердили, что работают по специальности. За ними следуют юристы – 82% и главные бухгалтеры – 81%. А вот среди менеджеров по работе с клиентами соответствующую специальность имеют лишь 14%. Может, потому и обслуживание у нас почти везде такое…

Среди менеджеров по закупкам и продажам профильное образование имеют лишь 20% и 23% соответственно.

Дорогие липчане! За окном становится всё теплее, а информационная лента с каждым днём – горячее. Жителям Липецкой области достаточно время от времени заходить на GOROD48.
Комментарии (9)

Если бы
1 минуту назад
В педагогическом была отработка после окончания вуза,думаю,что там бы учились те кто хотел стать учителем.Их были бы единицы.А штамповать сотрудников для магнита и пятерочки можно бесконечно....
Колян
сегодня, 10:51
А где учат профессии обкомовского работника?
Партработник
сегодня, 10:49
Для наших детей выбор профессии однозначен, это обком.
треть липчан
сегодня, 10:48
треть липчан на работу взяли без образования и опыта?
В мои
сегодня, 10:19
Семь лет профессию мне выбрал сельский учитель мужчина.Она мне очень нравилась и мой стаж в ней сорок лет.Но так бывает не всегда,и хорошо,что человек себя ищет...
Виктор
сегодня, 09:37
Выбор профессии и места работы это лотерея
Не новость
сегодня, 09:09
Пед ежегодно выпускает массу учителей, а везде дефицит кадров. Особенно на селе. Вот и думайте, зачем учатся.
Самая главная новость
сегодня, 08:58
Это лишение всех липчан мобильного интернета более трёх суток.
Образование
сегодня, 08:42
И работа идут в противоположном направление.И это было так всегда.Из выпуска техникума в 70 -х годах работали по специальности только треть выпускников.Очень часто в выбранной профессии многие разочаровываются.И важно очень в какой коллектив попадаешь и как тебя там принимают и оценивают.А сейчас зависть,злоба на первом месте царят в коллективах.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
