В Ельце и пяти округах области — угроза атаки БПЛА

Во второй раз за сутки в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Измалковском и Становлянском муниципальных округах объявлен красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА».В первый раз воздушная тревога в Ельце и пяти округах объявлялась в 06:42. Также ночью в Липецкой области на полтора часа вводился режим ракетной опасности.По данным Минобороны РФ, за ночь над 12 регионами страны перехвачены 249 БПЛА. В числе этих регионов соседние с Липецкой Курская и Тульская области.