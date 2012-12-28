Ну, что же ты, студент: отправленные мошенникам 700 000 рублей вернёт 21-летний курьер

Деньги с парня взыскали через суд.

В Добринском округе прокуратура защитила права двух женщин, пострадавших от мошенников: ещё в январе 2024 года 67-летняя жительница села Талицкий Чамлык передала курьеру 200 тысяч рублей, а 76-летняя жительница посёлка Петровский — полмиллиона. Женщин обманули по распространённой схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». По легенде, в авариях пострадали беременные, и деньги были нужны для компенсации вреда.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», и забиравшего наличные 21-летнего курьера — студента из Воронежа вычислили полицейские. Теперь с парня взыскали неосновательное обогащение.