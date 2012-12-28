Все новости
Происшествия
646
сегодня, 17:13
3

Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина

Мужчина обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ему грозит от 5 до 12 лет.

Правобережный МСО СУ СК России по Липецкой области завершил следствие в отношении 66-летнего липчанина, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении двух девочек 13 и 15 лет.

Напомним, ещё 8 июня по соцсетям разлетелось видео, на котором пожилой мужчина откровенно приставал к школьницам: он предлагал им интим в кустах за пиво. Девочкам удалось убедить пенсионера, что они согласны, а когда тот пошёл в магазин за алкоголем — школьницы убежали. Весь пошлый диалог с мужчиной девочки сняли на телефон.

«По данным следствия, утром 8 июня этого года нетрезвый обвиняемый, находясь на территории центрального городского пляжа в Липецке, вел с несовершеннолетними разговоры непристойного содержания на темы сексуального характера. Противоправные действия незнакомца одна из девочек зафиксировала на камеру мобильного телефона и сообщила об этом родителям, обратившимися в следственные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

На время предварительного следствия обвиняемый был арестован. Вину он признал. По делу собраны и другие доказательства: показания свидетелей, записи с камер уличного видеонаблюдения, результаты судебных экспертиз, в том числе подтвердивших вменяемость фигуранта.

Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкции вменяемой мужчине части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц» предусматривают безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.
Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кирилл
15 минут назад
Больное общество(((
Ответить
Гостья
сегодня, 17:44
На старости лет знаменитостью социальных сетей стал(((( только гордится нечем...
Ответить
Коммунист
4 минуты назад
Сказывается советское воспитание
Ответить
