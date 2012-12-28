Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
сегодня, 17:13
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Мужчина обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ему грозит от 5 до 12 лет.
Напомним, ещё 8 июня по соцсетям разлетелось видео, на котором пожилой мужчина откровенно приставал к школьницам: он предлагал им интим в кустах за пиво. Девочкам удалось убедить пенсионера, что они согласны, а когда тот пошёл в магазин за алкоголем — школьницы убежали. Весь пошлый диалог с мужчиной девочки сняли на телефон.
«По данным следствия, утром 8 июня этого года нетрезвый обвиняемый, находясь на территории центрального городского пляжа в Липецке, вел с несовершеннолетними разговоры непристойного содержания на темы сексуального характера. Противоправные действия незнакомца одна из девочек зафиксировала на камеру мобильного телефона и сообщила об этом родителям, обратившимися в следственные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
На время предварительного следствия обвиняемый был арестован. Вину он признал. По делу собраны и другие доказательства: показания свидетелей, записи с камер уличного видеонаблюдения, результаты судебных экспертиз, в том числе подтвердивших вменяемость фигуранта.
Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкции вменяемой мужчине части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц» предусматривают безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.
