сегодня, 12:55
НЛМК перерабатывают деревянные отходы в биоуголь
Проект позволит предприятию сократить эмиссию парниковых газов на пять тысяч тонн в год.
Биоуголь, как рассказали на предприятии, частично заменит угольное топливо при производстве ферросплавов — добавок, которые улучшают свойства металла. Проект позволит экономить около 2 тыс. тонн топлива в год и сократить эмиссию парниковых газов на пять тысяч тонн в год, что эквивалентно объему выхлопных газов 1500 легковых автомобилей в год.
Производят биоуголь в специальных печах при температуре до 600 градусов. В таких условиях, без доступа кислорода, дерево превращается в уголь, сохраняя высокую теплоотдачу.
«Проект стал частью масштабной программы НЛМК по вовлечению вторсырья в собственное производство. Она помогает сократить количество отходов, снизить затраты на их утилизацию и увеличить объём использования внутри предприятия. Сегодня комбинат перерабатывает до 99% вторичных материалов, например, лом, железобетон, дерево, возвращая их в производство. Это позволяет развивать экономику замкнутого цикла и бережнее использовать природные ресурсы», — сообщает пресс-служба НЛМК.
