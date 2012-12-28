Все новости
НЛМК Live
250
сегодня, 12:55

НЛМК перерабатывают деревянные отходы в биоуголь

Проект позволит предприятию сократить эмиссию парниковых газов на пять тысяч тонн в год.

На НЛМК реализовали новый экологический проект: все древесные отходы отправляются на переработку. Это упаковка, поддоны и старые деревянные конструкции после ремонтов. За год на комбинате образуется примерно восемь тысяч тонн таких материалов. Раньше их перерабатывали вне комбината, теперь из них получают биоуголь.

Биоуголь, как рассказали на предприятии, частично заменит угольное топливо при производстве ферросплавов — добавок, которые улучшают свойства металла. Проект позволит экономить около 2 тыс. тонн топлива в год и сократить эмиссию парниковых газов на пять тысяч тонн в год, что эквивалентно объему выхлопных газов 1500 легковых автомобилей в год.

Производят биоуголь в специальных печах при температуре до 600 градусов. В таких условиях, без доступа кислорода, дерево превращается в уголь, сохраняя высокую теплоотдачу.

«Проект стал частью масштабной программы НЛМК по вовлечению вторсырья в собственное производство. Она помогает сократить количество отходов, снизить затраты на их утилизацию и увеличить объём использования внутри предприятия. Сегодня комбинат перерабатывает до 99% вторичных материалов, например, лом, железобетон, дерево, возвращая их в производство. Это позволяет развивать экономику замкнутого цикла и бережнее использовать природные ресурсы», — сообщает пресс-служба НЛМК.
экология
биоуголь
вторсырье

