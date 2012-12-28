Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
953
сегодня, 11:34
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Владимир Коновалов погиб ещё 26 октября прошлого года.
«Владимир Николаевич Коновалов из села Становое погиб 26 октября 2024 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщил глава администрации Становлянского округа Дмитрий Семянников.
Фото — vk.com