В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина

Владимир Коновалов погиб ещё 26 октября прошлого года.

Сегодня в Становом хоронят погибшего на СВО 41-летнего Владимира Коновалова.«Владимир Николаевич Коновалов из села Становое погиб 26 октября 2024 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщил глава администрации Становлянского округа Дмитрий Семянников.