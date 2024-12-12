Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?

Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Всё самое главное про наступивший четверг.
Температура днём составит 22-24 градуса, но вернутся кратковременные дожди, местами – с грозами.
С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 15 мкр-н, 19, 27, 29, 31, 32, 33, 34.
- ул. Папина, 1в.
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;
- ул. Меркулова, 14, 14а, 14б;
- ул. Прудная, 2, стр. 4;
- ул. Студенческий городок, 14, 16а, 11а;
- пр-т. Победы, 98, 100;
- пр-д. Строителей, 4,6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18;
- частный сектор ул. Прудная.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 оставят без электричества:
-- ул. Космонавтов; 33/4, 39, 39/6, 39а;
ул. Фрунзе, 90, 93а;
- ул. Чаплыгина;
- пер. Джамбула.
- ул. Аллейная;
- ул. Вешенская, 1;
- ул. Космонавтов, 1а;
- ул. Посадская;
- ул. Ракитная;
- ул. Сокольская.
А ещё почти весь день не будет электричества в садоводческом товариществе «Металлург-6»
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Медовый спас
По народному календарю сегодня – Медовый спас. За Медовым спасом следует Яблочный спас, который празднуют 19 августа, а затем – Ореховый, его отмечают 29 августа.
В это день принято обращать внимание на приметы. Например, если идет дождь – осень будет мокрой и затяжной. Если на Спас пчелы вялые – зима будет суровой. Если в Медовый Спас слышен гром – осень будет бурной, с ветрами и грозами.
А ещё есть поверье, которое привлекает деньги, ведь мёд и мак издревле считались их символом. Если на Медовый спас посыпать углы дома маком, а в центр положить ложку меда – это привлечет прибыль и убережет от потерь. Если кто-то решит так сделать, напишите потом в комментариях, помогло или нет.
Новая выставка
В музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) в 17:00 торжественно откроется выставка «На радость вам и мне» (6+).
Мастер-класс
В БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2а) в 17:00 ждут желающих овладеть новыми навыками на занятии «Капля» (6+).
Фото vk.com/socialnaya_biblioteka
Изготавливать каплю будут из глины.
Липецк – восьмое чудо света?
А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 12:00 устроят викторину с говорящим названием «Ах, Липецк — рай земной» (12+).
Книжный клуб
Любителей чтения ждут в 18:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) на заседании книжного клуба. Обсуждать будут роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» (12+).
Действия романа американской писательницы происходит в суровые годы Гражданской войны в США 1861-1864 гг. В центре повествования четыре сестры из обедневшего дворянского семейства Марч — Маргарет, Джо, Бет и Эми. Частично роман написан по воспоминаниям самой писательницы.
Труд и право
17% липчан в опросе SuperJob заявили, что законодательство в большей степени защищает права работодателя, чем его подчинённых. Лишь 24% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений.
Среди мужчин больше приверженцев полярных мнений: 36% уверены, что закон на стороне бизнеса, 28% — что на стороне работников. Среди женщин же больше уверенных в правовом балансе - 31%.
