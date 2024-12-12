Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?

Всё самое главное про наступивший четверг.

Температура днём составит 22-24 градуса, но вернутся кратковременные дожди, местами – с грозами.



















- ул. 15 мкр-н, 19, 27, 29, 31, 32, 33, 34.

- ул. Папина, 1в.















- пер. Джамбула.



















Медовый спас

В это день принято обращать внимание на приметы. Например, если идет дождь – осень будет мокрой и затяжной. Если на Спас пчелы вялые – зима будет суровой. Если в Медовый Спас слышен гром – осень будет бурной, с ветрами и грозами.

















А ещё есть поверье, которое привлекает деньги, ведь мёд и мак издревле считались их символом. Если на Медовый спас посыпать углы дома маком, а в центр положить ложку меда – это привлечет прибыль и убережет от потерь. Если кто-то решит так сделать, напишите потом в комментариях, помогло или нет.

В музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) в 17:00 торжественно откроется выставка «На радость вам и мне» (6+).













Мастер-класс



В БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2а) в 17:00 ждут желающих овладеть новыми навыками на занятии «Капля» (6+).













Фото vk.com/socialnaya_biblioteka





Изготавливать каплю будут из глины.





Липецк – восьмое чудо света?





А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 12:00 устроят викторину с говорящим названием «Ах, Липецк — рай земной» (12+).

















Книжный клуб





Любителей чтения ждут в 18:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) на заседании книжного клуба. Обсуждать будут роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» (12+).









Действия романа американской писательницы происходит в суровые годы Гражданской войны в США 1861-1864 гг. В центре повествования четыре сестры из обедневшего дворянского семейства Марч — Маргарет, Джо, Бет и Эми. Частично роман написан по воспоминаниям самой писательницы.



Труд и право





17% липчан в опросе SuperJob заявили, что законодательство в большей степени защищает права работодателя, чем его подчинённых. Лишь 24% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений.

Среди мужчин больше приверженцев полярных мнений: 36% уверены, что закон на стороне бизнеса, 28% — что на стороне работников. Среди женщин же больше уверенных в правовом балансе - 31%.















С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:С 10:00 конца ремонта забудут о комфорте:- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;- ул. Меркулова, 14, 14а, 14б;- ул. Прудная, 2, стр. 4;- ул. Студенческий городок, 14, 16а, 11а;- пр-т. Победы, 98, 100;- пр-д. Строителей, 4,6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18;- частный сектор ул. Прудная.С 09:00 до 17:00 оставят без электричества:-- ул. Космонавтов; 33/4, 39, 39/6, 39а;ул. Фрунзе, 90, 93а;- ул. Чаплыгина;В Ссёлках в это же время обесточат:- ул. Аллейная;- ул. Вешенская, 1;- ул. Космонавтов, 1а;- ул. Посадская;- ул. Ракитная;- ул. Сокольская.А ещё почти весь день не будет электричества в садоводческом товариществе «Металлург-6»Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.По народному календарю сегодня – Медовый спас. За Медовым спасом следует Яблочный спас, который празднуют 19 августа, а затем – Ореховый, его отмечают 29 августа.Считается, что в этот день нельзя работать ради выгоды, сегодня – только благотворительный труд. Не рекомендуется торговать мёдом, нельзя отказывать в угощении, особенно детям и нищим.Свои произведения представит художник-график, издатель, член Союза журналистов России Ирина Чемякина. Между прочим, она – действительный член Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург).Для истинных патриотов родного города.А вот 51% руководители компаний уверены, что закон защищает работника, и лишь 14% — работодателя. 32% начальников и эйчаров считают, что закон одинаково строг ко всем.