Общество
117
35 минут назад
1

Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?

Всё самое главное про наступивший четверг.

Опять дождь

Температура днём составит 22-24 градуса, но вернутся кратковременные дожди, местами – с грозами.

DSC_867412.jpg

Отключение воды

С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 15 мкр-н, 19, 27, 29, 31, 32, 33, 34.
- ул. Папина, 1в.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

С 10:00 конца ремонта забудут о комфорте:

- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;
- ул. Меркулова, 14, 14а, 14б;
- ул. Прудная, 2, стр. 4;
- ул. Студенческий городок, 14, 16а, 11а;
- пр-т. Победы, 98, 100;
- пр-д. Строителей, 4,6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18;
- частный сектор ул. Прудная.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 оставят без электричества:
-- ул. Космонавтов; 33/4, 39, 39/6, 39а;
ул. Фрунзе, 90, 93а;
- ул. Чаплыгина;
- пер. Джамбула.

0J2A6236 копия.jpg

В Ссёлках в это же время обесточат:

- ул. Аллейная;
- ул. Вешенская, 1;
- ул. Космонавтов, 1а;
- ул. Посадская;
- ул. Ракитная;
- ул. Сокольская.

А ещё почти весь день не будет электричества в садоводческом товариществе «Металлург-6»

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Медовый спас

По народному календарю сегодня – Медовый спас. За Медовым спасом следует Яблочный спас, который празднуют 19 августа, а затем – Ореховый, его отмечают 29 августа.

В это день принято обращать внимание на приметы. Например, если идет дождь – осень будет мокрой и затяжной. Если на Спас пчелы вялые – зима будет суровой. Если в Медовый Спас слышен гром – осень будет бурной, с ветрами и грозами.

93abd6b2373a954ea0457e5f71404017.jpg

Считается, что в этот день нельзя работать ради выгоды, сегодня – только благотворительный труд. Не рекомендуется торговать мёдом, нельзя отказывать в угощении, особенно детям и нищим.

А ещё есть поверье, которое привлекает деньги, ведь мёд и мак издревле считались их символом. Если на Медовый спас посыпать углы дома маком, а в центр положить ложку меда – это привлечет прибыль и убережет от потерь. Если кто-то решит так сделать, напишите потом в комментариях, помогло или нет.

Новая выставка

В музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) в 17:00 торжественно откроется выставка «На радость вам и мне» (6+).

f_2696978.jpg

Свои произведения представит художник-график, издатель, член Союза журналистов России Ирина Чемякина. Между прочим, она – действительный член Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург).

Мастер-класс

В БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2а) в 17:00 ждут желающих овладеть новыми навыками на занятии «Капля» (6+).

hDpN4bGj1PnW5FB-clo_-1H9PsHQjSDSYIF1M9_b1NS4waASvck2TRTnNJXBYAaegvv2gIz9d2DFLJD33B46ElXW.jpg

Фото vk.com/socialnaya_biblioteka

Изготавливать каплю будут из глины.

Липецк – восьмое чудо света?

А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 12:00 устроят викторину с говорящим названием «Ах, Липецк — рай земной» (12+).

1151.jpg

Для истинных патриотов родного города.

Книжный клуб

Любителей чтения ждут в 18:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) на заседании книжного клуба. Обсуждать будут роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» (12+). 

12.jpg

Действия романа американской писательницы происходит в суровые годы Гражданской войны в США 1861-1864 гг. В центре повествования четыре сестры из обедневшего дворянского семейства Марч — Маргарет, Джо, Бет и Эми. Частично роман написан по воспоминаниям самой писательницы.

Труд и право

17% липчан в опросе SuperJob заявили, что законодательство в большей степени защищает права работодателя, чем его подчинённых. Лишь 24% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений.

Среди мужчин больше приверженцев полярных мнений: 36% уверены, что закон на стороне бизнеса, 28% — что на стороне работников. Среди женщин же больше уверенных в правовом балансе - 31%.

_A10710812.jpg

А вот 51% руководители компаний уверены, что закон защищает работника, и лишь 14% — работодателя. 32% начальников и эйчаров считают, что закон одинаково строг ко всем.

Дорогие липчане! Рабочая неделя перевалила свой экватор, но ещё столько событий успеет произойти! И за всем этим нужно следить – удобнее всего на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.
Сегодня в Липецке
Комментарии (1)

Электорат
1 минуту назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
