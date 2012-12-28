«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Погода в Липецке
сегодня, 14:41
В Липецке и области возможен сильный ветер
Скорость его порывов может достигать 18 м/с.
По 12-балльной шкале Бофорта, оценивающей скорость ветра, такие порывы относятся к 8-му баллу: «очень крепкий ветер».
