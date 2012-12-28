В Липецке и области возможен сильный ветер

Скорость его порывов может достигать 18 м/с.

МЧС передало штормовое предупреждение: с шести вечера 13 августа до шести вечера следующего дня в Липецкой области ожидаются порывы ветра при грозе скоростью до 18 м/с.По 12-балльной шкале Бофорта, оценивающей скорость ветра, такие порывы относятся к 8-му баллу: «очень крепкий ветер».