Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта

Помощь 72-летнему мужчине оказали вовремя. Теперь ему предстоит длительное лечение.

Министр здравоохранения области Анна Маркова рассказала о спасении 72-летнего жителя Липецка, который сопровождал жену на госпитализацию в областной клинический центр и прямо в больнице получил инфаркт.Врачи центра сумели его спасти. Заведующая кардиологическим отделением Наталья Чернова диагностировала у мужчины острый трансмуральный инфаркт и провела тромболитическую терапию. Тромб удалось растворить и восстановить сердечный кровоток. А затем липчанина отвезли в региональный сосудистый центр № 2, где экстренно прооперировали.«В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно, однако ему еще предстоит длительное послеоперационное лечение и реабилитация. Трансмуральный инфаркт миокарда – наиболее тяжелая форма инфаркта, остающаяся одной из ведущих причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно часто пациенты с трансмуральным инфарктом погибают на месте. Своевременное распознавание и адекватное лечение трансмурального инфаркта миокарда значительно улучшают прогноз для пациента», — рассказала Анна Маркова.