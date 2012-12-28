Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
сегодня, 09:33
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Помощь 72-летнему мужчине оказали вовремя. Теперь ему предстоит длительное лечение.
Врачи центра сумели его спасти. Заведующая кардиологическим отделением Наталья Чернова диагностировала у мужчины острый трансмуральный инфаркт и провела тромболитическую терапию. Тромб удалось растворить и восстановить сердечный кровоток. А затем липчанина отвезли в региональный сосудистый центр № 2, где экстренно прооперировали.
«В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно, однако ему еще предстоит длительное послеоперационное лечение и реабилитация. Трансмуральный инфаркт миокарда – наиболее тяжелая форма инфаркта, остающаяся одной из ведущих причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно часто пациенты с трансмуральным инфарктом погибают на месте. Своевременное распознавание и адекватное лечение трансмурального инфаркта миокарда значительно улучшают прогноз для пациента», — рассказала Анна Маркова.
Фото: Telegram-канал Анны Марковой
