Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Читать все
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Сегодня в Липецке: молодёжный день, липчане не желают первоклассникам учителей-мужчин
Общество
Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах
Общество
44-летняя липчанка отправила мошенникам 720 000 рублей
Происшествия
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
Комбайн «Нива» сгорел в Лев-Толстовском районе
Происшествия
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Читать все
Общество
1509
сегодня, 09:33
14

Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта

Помощь 72-летнему мужчине оказали вовремя. Теперь ему предстоит длительное лечение.

Министр здравоохранения области Анна Маркова рассказала о спасении 72-летнего жителя Липецка, который сопровождал жену на госпитализацию в областной клинический центр и прямо в больнице получил инфаркт. 

Врачи центра сумели его спасти. Заведующая кардиологическим отделением Наталья Чернова диагностировала у мужчины острый трансмуральный инфаркт и провела тромболитическую терапию. Тромб удалось растворить и восстановить сердечный кровоток. А затем липчанина отвезли в региональный сосудистый центр № 2, где экстренно прооперировали. 





«В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно, однако ему еще предстоит длительное послеоперационное лечение и реабилитация. Трансмуральный инфаркт миокарда – наиболее тяжелая форма инфаркта, остающаяся одной из ведущих причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно часто пациенты с трансмуральным инфарктом погибают на месте. Своевременное распознавание и адекватное лечение трансмурального инфаркта миокарда значительно улучшают прогноз для пациента», — рассказала Анна Маркова.

Фото: Telegram-канал Анны Марковой
инфаркт
0
2
1
24
0

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да уж
6 минут назад
Огромное спасибо врачам, которые спасли мужчину от смерти. Жаль, что люди так агрессивны.
Ответить
мизантроп
17 минут назад
а так в основном одно лечат а другое колечут! что аж до реанимация в больнице залечили...
Ответить
Удивляюсь
4 минуты назад
Неграмотности большинства комментаторов.
Ответить
Интересно
19 минут назад
---А нам тут втирают -- Кому это нам ? Кто и где тут ?
Ответить
Ого
44 минуты назад
А нам тут втирают что у нас медицину оптимизировали
Ответить
СССР
18 минут назад
это случай
Ответить
Таня
50 минут назад
Слава Богу! Спасибо врачам!!
Ответить
житель
52 минуты назад
Огромная благодарность докторам!!! А мужчине скорейшего выздоровления!!!
Ответить
( i )
53 минуты назад
С нашей медициной лучше не связываться.
Ответить
Елена
53 минуты назад
талончик получила к терапевту только через 2 недели в 4 ую поликлинику.
Ответить
Внушаемый
33 минуты назад
потом через неделю на анализы и еще через неделю результаты! Итого 4 недели !
Ответить
Александр Н.
сегодня, 09:53
Спасибо медикам за спасение человека.
Ответить
Пенсионер
сегодня, 09:45
Поликлиники закрыли якобы на ремонт, куда податься больным. А ведь могло быть два трупа. Остаётся ночевать рядом с больницей.
Ответить
Внушаемый
сегодня, 09:51
Куда-куда ! В платные клиники
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить