Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
«Это треш какой-то!»
Общество
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Ресурсники обследовали место порыва водопровода на Соколе
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Кражу телефона на спортплощадке в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе
Происшествия
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
В Тербунском районе уничтожили 13 взрывоопасных предметов
Происшествия
Происшествия
319
сегодня, 17:06

26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе

Поставщикам прекурсоров он перевёл 193 000 рублей.

Елецкий районный суд приговорил 26-летнего мужчину к семи годам исправительной колонии строгого режима за незаконное производство наркотиков с использованием интернета в составе организованной группы (по пунктам «а», «г» части четвёртой статьи 228.1).

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин откликнулся на вакансию «химик» в магазине в даркнете, перевёл конвертированные в биткоин 193 000 рублей в качестве залога за последующий сбыт ему прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также за обучение незаконному производству и сбыту наркотиков.

Далее он регулярно общался с сообщниками: «координатором», «технологом», «поставщиком», «складом», «техником», «бухгалтером» и иными неизвестными. Прекурсоры он перевез в хозпостройку в Измалковском районе. Там с использованием купленных у «поставщика», а также на маркетплейсах и в магазине химических веществ и оборудования путем последовательных химических реакций он произвёл мефедрон. Но на нарколабораторию вышли полицейские.

Подсудимый вину признал и даже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему несколько смягчить наказание.
наркотики
