26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе

Елецкий районный суд приговорил 26-летнего мужчину к семи годам исправительной колонии строгого режима за незаконное производство наркотиков с использованием интернета в составе организованной группы (по пунктам «а», «г» части четвёртой статьи 228.1).По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин откликнулся на вакансию «химик» в магазине в даркнете, перевёл конвертированные в биткоин 193 000 рублей в качестве залога за последующий сбыт ему прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также за обучение незаконному производству и сбыту наркотиков.Далее он регулярно общался с сообщниками: «координатором», «технологом», «поставщиком», «складом», «техником», «бухгалтером» и иными неизвестными. Прекурсоры он перевез в хозпостройку в Измалковском районе. Там с использованием купленных у «поставщика», а также на маркетплейсах и в магазине химических веществ и оборудования путем последовательных химических реакций он произвёл мефедрон. Но на нарколабораторию вышли полицейские.Подсудимый вину признал и даже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему несколько смягчить наказание.