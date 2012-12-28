Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
сегодня, 09:36
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Авария произошла в Добровском районе. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.
В Краснинском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» с 73-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 25-летнего водителя. Травмы получили водитель «девятки» и его 26-летняя пассажирка.
9 августа в Липецке на дороге Орел – Тамбов 49-летний водитель «Киа» не справился с управлением и съехал с дороги. Госпитализированы водитель и три его пассажира.
В Добровском районе на дороге Вязово – Культура – Волчье 16-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель и его 17-летний пассажир попали в больницу.
10 августа в селе Филатовка Добровского района столкнулись квадроцикл под управлением 15-летнего подростка и автомобиль «Киа» с 54-летним мужчиной за рулем. Водитель квадроцикла получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
