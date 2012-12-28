7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика

Авария произошла в Добровском районе. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.



8 августа в Добровском районе на дороге Липецк – Доброе – Чаплыгин столкнулись грузовик «КамАЗ» под управлением 38-летнего водителя и «Шевроле» с 44-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы водитель «Шевроле» и его 7-месячная пассажирка. После оказания медицинской помощи они были отпущены.В Краснинском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» с 73-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 25-летнего водителя. Травмы получили водитель «девятки» и его 26-летняя пассажирка.9 августа в Липецке на дороге Орел – Тамбов 49-летний водитель «Киа» не справился с управлением и съехал с дороги. Госпитализированы водитель и три его пассажира.В Добровском районе на дороге Вязово – Культура – Волчье 16-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель и его 17-летний пассажир попали в больницу.10 августа в селе Филатовка Добровского района столкнулись квадроцикл под управлением 15-летнего подростка и автомобиль «Киа» с 54-летним мужчиной за рулем. Водитель квадроцикла получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.