В Липецкой области дожди, грозы и до +24

Жары в ближайшие дни не предвидится.

11 и 12 августа территория Липецкой области будет находиться под влиянием обширной депрессии и ее атмосферных фронтов – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 13 августа существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, ночью слабее, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +19 до +24.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.День 11 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.