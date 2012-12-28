Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Жары в ближайшие дни не предвидится.
Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, ночью слабее, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +19 до +24.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.
День 11 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.
