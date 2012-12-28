Один БПЛА подбили над Липецкой областью

Об этом сообщили в Минобороны.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:28 – над территорией Курской области,13 – над территорией Брянской области,13 – над территорией Калужской области,10 – над территорией Тульской области,8 – над территорией Орловской области,8 – над территорией Белгородской области,7 – над акваторией Азовского моря,5 – над территорией Краснодарского края,2 – над территорией Ростовской области,1 – над территорией Республики Крым,1 – над территорией Московского региона,