Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
сегодня, 08:12
Один БПЛА подбили над Липецкой областью
Об этом сообщили в Минобороны.
28 – над территорией Курской области,
13 – над территорией Брянской области,
13 – над территорией Калужской области,
10 – над территорией Тульской области,
8 – над территорией Орловской области,
8 – над территорией Белгородской области,
7 – над акваторией Азовского моря,
5 – над территорией Краснодарского края,
2 – над территорией Ростовской области,
1 – над территорией Республики Крым,
1 – над территорией Московского региона,
1 – над территорией Липецкой области.
