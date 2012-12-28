Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности

Экстренные службы распространили срочное сообщение:«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области.– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».