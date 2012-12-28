Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Следом за желтым — красный
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Читать все
О спорт, ты — мир: в Липецкой области физкультурой и спортом занимаются более 650 000 человек
Спорт
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Экономика
На Матырском сегодня был потоп: вода забила из колодца
Общество
Следом за желтым — красный
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Происшествия
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
В области объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
897
сегодня, 05:07

Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности

Экстренные службы распространили срочное сообщение:

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области.
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
красный уровень
4
0
10
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить