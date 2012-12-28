Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
сегодня, 05:07
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области.
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
